https://ria.ru/20230714/pomosch-1884149186.html

В запорожский Приморск направили машину с гуманитарной помощью из Мурманска

В запорожский Приморск направили машину с гуманитарной помощью из Мурманска - РИА Новости, 14.07.2023

В запорожский Приморск направили машину с гуманитарной помощью из Мурманска

Машина с гуманитарным грузом, в составе которого медикаменты, оборудование, спортинвентарь и многое другое, отправлена из Мурманска в Приморск Запорожской... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:44

2023-07-14T11:44

2023-07-14T11:44

надежные люди

мурманск

запорожская область

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МУРМАНСК, 14 июл - РИА Новости. Машина с гуманитарным грузом, в составе которого медикаменты, оборудование, спортинвентарь и многое другое, отправлена из Мурманска в Приморск Запорожской области, с которым заключено соглашение о сотрудничестве, сообщил оперштаб Мурманской области. "В составе груза – медикаменты и оборудование для пищеблока в Приморскую ЦРБ, спортивный инвентарь и форма для юных спортсменов, оборудование для нового МФЦ, музыкальные инструменты для творческих коллективов, а также книги, продукты питания, средства гигиены и многое другое", - говорится в сообщении. Отмечается, что груз сборный: есть и то, что приобретено правительством Мурманской области в рамках соглашения о сотрудничестве, и то, что собрали отзывчивые северяне. "Это уже не первая отправка гуманитарной помощи Приморску. Как правило, груз формируется исходя из запросов самих приморцев. Основная наша задача – сделать жизнь жителей Приморского района более комфортной", – сказал заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, слова которого приводит оперштаб. Также замгубернатора отметил, что уже начался сбор помощи для следующей отправки, в которой будут стройматериалы, инструменты и запчасти для подготовки социальных объектов района к отопительному сезону. В конце мая между правительством Мурманской области и администрацией Приморского района Запорожской области было заключено соглашение о сотрудничестве. Благодаря северным специалистам Приморск обеспечен бесперебойным водоснабжением, также в городе начался ремонт здания для МФЦ, ремонтируются школы Приморского района, оказывается помощь в сфере здравоохранения.

https://ria.ru/20230712/donbass-1883750764.html

мурманск

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманск, запорожская область