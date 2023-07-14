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Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят с 31 августа - РИА Новости, 14.07.2023
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14:12 14.07.2023 (обновлено: 14:25 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/polsha-1884200419.html
Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят с 31 августа
Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят с 31 августа - РИА Новости, 14.07.2023
Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят с 31 августа
Консульское агентство Польши в Смоленске будет упразднено по решению российской стороны с 31 августа, говорится в сообщении МИД Польши. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:12
2023-07-14T14:25
в мире
польша
смоленск
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ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Консульское агентство Польши в Смоленске будет упразднено по решению российской стороны с 31 августа, говорится в сообщении МИД Польши.Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о закрытии Консульского агентства Польши в Смоленске."Министерство иностранных дел сообщает, что посол Польши в Москве 14 июля 2023 года получил дипломатическую ноту Российской Федерации об отзыве выданного 27 июня 2011 года согласия на функционирование консульского агентства Польши в Смоленске. Офис будет упразднен с 31 августа 2023 года, а его прежние обязанности будет выполнять непосредственно посольство Польской Республики в Москве", - говорится в сообщении.При этом в МИД заявили, что "Польская республика оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ".
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883826409.html
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в мире, польша, смоленск
В мире, Польша, Смоленск
Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят с 31 августа

Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят по решению России с 31 августа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Консульское агентство Польши в Смоленске будет упразднено по решению российской стороны с 31 августа, говорится в сообщении МИД Польши.
Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о закрытии Консульского агентства Польши в Смоленске.
"Министерство иностранных дел сообщает, что посол Польши в Москве 14 июля 2023 года получил дипломатическую ноту Российской Федерации об отзыве выданного 27 июня 2011 года согласия на функционирование консульского агентства Польши в Смоленске. Офис будет упразднен с 31 августа 2023 года, а его прежние обязанности будет выполнять непосредственно посольство Польской Республики в Москве", - говорится в сообщении.
При этом в МИД заявили, что "Польская республика оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ".
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