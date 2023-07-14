https://ria.ru/20230714/polsha-1884200419.html

Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят с 31 августа

Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят с 31 августа - РИА Новости, 14.07.2023

Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят с 31 августа

Консульское агентство Польши в Смоленске будет упразднено по решению российской стороны с 31 августа, говорится в сообщении МИД Польши. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:12

2023-07-14T14:12

2023-07-14T14:25

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польша

смоленск

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ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Консульское агентство Польши в Смоленске будет упразднено по решению российской стороны с 31 августа, говорится в сообщении МИД Польши.Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о закрытии Консульского агентства Польши в Смоленске."Министерство иностранных дел сообщает, что посол Польши в Москве 14 июля 2023 года получил дипломатическую ноту Российской Федерации об отзыве выданного 27 июня 2011 года согласия на функционирование консульского агентства Польши в Смоленске. Офис будет упразднен с 31 августа 2023 года, а его прежние обязанности будет выполнять непосредственно посольство Польской Республики в Москве", - говорится в сообщении.При этом в МИД заявили, что "Польская республика оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ".

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883826409.html

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смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, смоленск