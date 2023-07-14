https://ria.ru/20230714/polsha-1884200419.html
Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят с 31 августа
Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят с 31 августа - РИА Новости, 14.07.2023
Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят с 31 августа
Консульское агентство Польши в Смоленске будет упразднено по решению российской стороны с 31 августа, говорится в сообщении МИД Польши. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:12
2023-07-14T14:12
2023-07-14T14:25
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смоленск
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ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Консульское агентство Польши в Смоленске будет упразднено по решению российской стороны с 31 августа, говорится в сообщении МИД Польши.Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о закрытии Консульского агентства Польши в Смоленске."Министерство иностранных дел сообщает, что посол Польши в Москве 14 июля 2023 года получил дипломатическую ноту Российской Федерации об отзыве выданного 27 июня 2011 года согласия на функционирование консульского агентства Польши в Смоленске. Офис будет упразднен с 31 августа 2023 года, а его прежние обязанности будет выполнять непосредственно посольство Польской Республики в Москве", - говорится в сообщении.При этом в МИД заявили, что "Польская республика оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ".
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883826409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, смоленск
Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят с 31 августа
Консульское агентство Польши в Смоленске упразднят по решению России с 31 августа