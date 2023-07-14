https://ria.ru/20230714/pol-1884167768.html

В Кремле прокомментировали принятие Думой закона о запрете смены пола

В Кремле прокомментировали принятие Думой закона о запрете смены пола - РИА Новости, 14.07.2023

В Кремле прокомментировали принятие Думой закона о запрете смены пола

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасения по поводу закона о смене пола чрезмерны, эксперты работали над ним, оговорки сделаны. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:44

2023-07-14T12:44

2023-07-14T12:44

дмитрий песков

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасения по поводу закона о смене пола чрезмерны, эксперты работали над ним, оговорки сделаны. "Все эти обращения были экспертами проработаны в Думе, и на эти вопросы были даны ответы, поэтому здесь в данном случае какие-то опасения наверное чрезмерны. Соответствующие оговорки сделаны", - заявил Песков, отвечая на вопрос о принятии в окончательном чтении законопроекта, который запрещает в стране смену пола. Накануне второго чтения юристы и врачи, которые работали с трансгендерными людьми, написали критический отзыв на этот проект и указывали, что поправки нарушают право на жизнь и медицинскую помощь, а также навязывают идеологию и попросили документ снять с рассмотрения. В пятницу на пленарном заседании Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола.

https://ria.ru/20230714/minzdrav-1884136300.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, госдума рф, общество