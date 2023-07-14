https://ria.ru/20230714/podtopleniya-1884095814.html
Краснодарские депутаты попросили увеличить финпомощь на расчистку рек
Краснодарские депутаты попросили увеличить финпомощь на расчистку рек - РИА Новости, 14.07.2023
Краснодарские депутаты попросили увеличить финпомощь на расчистку рек
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии приняли обращение к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, где... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T00:43
2023-07-14T00:43
2023-07-14T00:43
краснодарский край
виктория абрамченко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр джеус
россия
черное море
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии приняли обращение к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, где просят увеличить финансовую помощь региону на расчистку русел рек для предотвращения частых паводковых ситуаций, сообщают в пресс-службе заксобрания. "Было подготовлено Обращение депутатов Законодательного Собрания к заместителю председателя Правительства России Виктории Абрамченко с просьбой об увеличении финансирования, предоставляемого за счет средств федерального бюджета в форме субвенции на реализацию переданных полномочий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, и внесении изменений в нормативы допустимого воздействия на реки бассейна Черного моря, устанавливающие ограничения по изъятию из русел рек донного грунта", - передает пресс-служба слова главы комитета законодательного собрания края по экологии Александра Джеуса. Он также отметил, что неудовлетворительное состояние рек в горных и предгорных районах Кубани становится основной причиной подтоплений при частых ливнях в регионе, так как их пропускная способность уменьшена. По словам Джеуса, предоставляемый бюджету Краснодарского края объем субвенций крайне мал для решения этих проблем. "Противопаводковые мероприятия должны быть системными, их необходимо вести планомерно и на научной основе, и в таком сложном вопросе нам не обойтись без помощи федерального центра", - добавил председатель заксобрания Юрий Бурлачко. В 2023 году на Кубани из-за залповых ливней уже несколько раз происходили подтопления домов и придворовых территорий. Последний случай разгула стихии произошел в ночь на среду в Туапсинском районе, где выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях района. Всего, по данным МЧС, после сильных дождей было подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в 10 населенных пунктах района, вода уже сошла.
https://ria.ru/20230713/podtopleniya-1883988370.html
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виктория абрамченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр джеус, россия, черное море, краснодарский край
Краснодарский край, Виктория Абрамченко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Джеус, Россия, Черное море, Краснодарский край
Краснодарские депутаты попросили увеличить финпомощь на расчистку рек
Краснодарские депутаты попросили Абрамченко увеличить финпомощь на расчистку русел рек