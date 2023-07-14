Рейтинг@Mail.ru
Краснодарские депутаты попросили увеличить финпомощь на расчистку рек - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
00:43 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/podtopleniya-1884095814.html
Краснодарские депутаты попросили увеличить финпомощь на расчистку рек
Краснодарские депутаты попросили увеличить финпомощь на расчистку рек - РИА Новости, 14.07.2023
Краснодарские депутаты попросили увеличить финпомощь на расчистку рек
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии приняли обращение к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, где... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T00:43
2023-07-14T00:43
краснодарский край
виктория абрамченко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр джеус
россия
черное море
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151683/50/1516835076_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_e59c6c96081c6493459d1e1e2d054d25.jpg
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии приняли обращение к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, где просят увеличить финансовую помощь региону на расчистку русел рек для предотвращения частых паводковых ситуаций, сообщают в пресс-службе заксобрания. "Было подготовлено Обращение депутатов Законодательного Собрания к заместителю председателя Правительства России Виктории Абрамченко с просьбой об увеличении финансирования, предоставляемого за счет средств федерального бюджета в форме субвенции на реализацию переданных полномочий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, и внесении изменений в нормативы допустимого воздействия на реки бассейна Черного моря, устанавливающие ограничения по изъятию из русел рек донного грунта", - передает пресс-служба слова главы комитета законодательного собрания края по экологии Александра Джеуса. Он также отметил, что неудовлетворительное состояние рек в горных и предгорных районах Кубани становится основной причиной подтоплений при частых ливнях в регионе, так как их пропускная способность уменьшена. По словам Джеуса, предоставляемый бюджету Краснодарского края объем субвенций крайне мал для решения этих проблем. "Противопаводковые мероприятия должны быть системными, их необходимо вести планомерно и на научной основе, и в таком сложном вопросе нам не обойтись без помощи федерального центра", - добавил председатель заксобрания Юрий Бурлачко. В 2023 году на Кубани из-за залповых ливней уже несколько раз происходили подтопления домов и придворовых территорий. Последний случай разгула стихии произошел в ночь на среду в Туапсинском районе, где выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях района. Всего, по данным МЧС, после сильных дождей было подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в 10 населенных пунктах района, вода уже сошла.
https://ria.ru/20230713/podtopleniya-1883988370.html
россия
черное море
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151683/50/1516835076_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_f00c13bb6034e28772a3c395530f7e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктория абрамченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр джеус, россия, черное море, краснодарский край
Краснодарский край, Виктория Абрамченко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Джеус, Россия, Черное море, Краснодарский край
Краснодарские депутаты попросили увеличить финпомощь на расчистку рек

Краснодарские депутаты попросили Абрамченко увеличить финпомощь на расчистку русел рек

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКубанская набережная в Краснодаре
Кубанская набережная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Кубанская набережная в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии приняли обращение к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, где просят увеличить финансовую помощь региону на расчистку русел рек для предотвращения частых паводковых ситуаций, сообщают в пресс-службе заксобрания.
«
"Было подготовлено Обращение депутатов Законодательного Собрания к заместителю председателя Правительства России Виктории Абрамченко с просьбой об увеличении финансирования, предоставляемого за счет средств федерального бюджета в форме субвенции на реализацию переданных полномочий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, и внесении изменений в нормативы допустимого воздействия на реки бассейна Черного моря, устанавливающие ограничения по изъятию из русел рек донного грунта", - передает пресс-служба слова главы комитета законодательного собрания края по экологии Александра Джеуса.
Он также отметил, что неудовлетворительное состояние рек в горных и предгорных районах Кубани становится основной причиной подтоплений при частых ливнях в регионе, так как их пропускная способность уменьшена. По словам Джеуса, предоставляемый бюджету Краснодарского края объем субвенций крайне мал для решения этих проблем.
"Противопаводковые мероприятия должны быть системными, их необходимо вести планомерно и на научной основе, и в таком сложном вопросе нам не обойтись без помощи федерального центра", - добавил председатель заксобрания Юрий Бурлачко.
В 2023 году на Кубани из-за залповых ливней уже несколько раз происходили подтопления домов и придворовых территорий. Последний случай разгула стихии произошел в ночь на среду в Туапсинском районе, где выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях района. Всего, по данным МЧС, после сильных дождей было подтоплено порядка 650 придворовых территорий и 290 домов в 10 населенных пунктах района, вода уже сошла.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Число погибших после подтоплений на Кубани увеличилось до четырех
13 июля, 15:07
 
Краснодарский крайВиктория АбрамченкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ДжеусРоссияЧерное мореКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала