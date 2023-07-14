https://ria.ru/20230714/podrostok-1884103627.html

Сбежавший из спецшколы в Приморье подросток порезал двух сверстников

Сбежавший из спецшколы в Приморье подросток порезал двух сверстников - РИА Новости, 14.07.2023

Сбежавший из спецшколы в Приморье подросток порезал двух сверстников

Воспитанник спецшколы в Уссурийске в Приморском крае, сбежавший из учреждения с приятелями, перед побегом нанес ножевые ранения двоим товарищам по школе, один... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T03:35

2023-07-14T03:35

2023-07-14T04:06

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Воспитанник спецшколы в Уссурийске в Приморском крае, сбежавший из учреждения с приятелями, перед побегом нанес ножевые ранения двоим товарищам по школе, один из которых серьезно пострадал. Ранее в приморском УМВД заявили, что получили информацию о нанесении телесных повреждений 15-летнему и 16-летнему воспитанникам спецшколы в Уссурийске. Нанесший повреждения подросток после случившегося сбежал из учреждения с приятелями, пятерых беглецов впоследствии задержали и доставили в отдел полиции. "В ночь на 13 июля 2023 года в городе Уссурийске между воспитанниками спецшколы возник конфликт, в ходе которого один подросток нанес удар ножом в область живота другого, причинив тяжкий вред здоровью... По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний воспитанник", - сообщило СУСК по Приморскому краю в своем телеграм-канале, отметив, что после совершения преступления пятеро воспитанников ушли с территории спецшколы, но были найдены. В пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что второй госпитализированный подросток тоже пострадал от рук подозреваемого. "Просто порез... В рамках уголовного дела дадим оценку", - добавили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), отметили в СУСК. Максимальный срок лишения свободы по этой части статьи составляет десять лет, с 16-летнего возраста в России наступает уголовная ответственность.

https://ria.ru/20230703/podrostok-1882029251.html

https://ria.ru/20230709/perm-1883121946.html

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россия, происшествия