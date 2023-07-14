Рейтинг@Mail.ru
На пост губернатора Подмосковья зарегистрировали четырех кандидатов - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/podmoskove-1884259691.html
На пост губернатора Подмосковья зарегистрировали четырех кандидатов
На пост губернатора Подмосковья зарегистрировали четырех кандидатов - РИА Новости, 14.07.2023
На пост губернатора Подмосковья зарегистрировали четырех кандидатов
Завершился период регистрации кандидатов на пост губернатора Подмосковья, всего зарегистрированы четыре кандидата из пяти выдвиженцев, сообщили в избирательной... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:22
2023-07-14T17:22
политика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
кирилл жигарев
александр наумов
единая россия
лдпр
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147367/11/1473671166_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0cb5f09ece317bdca857f0f2c8a21bc5.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Завершился период регистрации кандидатов на пост губернатора Подмосковья, всего зарегистрированы четыре кандидата из пяти выдвиженцев, сообщили в избирательной комиссии Московской области."В Подмосковье завершился период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора Московской области. Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов, собравших необходимое количество подписей муниципальных депутатов региона и подавших документы в соответствии с законодательством", - отметили в ведомстве.Так, прошли регистрацию: кандидат от московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", действующий губернатор Андрей Воробьев, кандидат Кирилл Жигарев, выдвинутый от московского областного отделения политической партии ЛДПР, кандидат от политической партии КПРФ Александр Наумов, а также Анатолий Никитин, выдвинутый от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".Не прошёл регистрацию Борис Надеждин от партии "Гражданская инициатива", предоставивший в Мособлизбирком листы поддержки кандидата с подписями депутатов, а также другие необходимые для регистрации документы в последний день кампании.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147367/11/1473671166_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_573843dd323529a81d4e63fec3470449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, кирилл жигарев, александр наумов, единая россия, лдпр, кпрф
Политика, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Кирилл Жигарев, Александр Наумов, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
На пост губернатора Подмосковья зарегистрировали четырех кандидатов

На пост губернатора Подмосковья зарегистрировали четырех кандидатов из пяти выдвиженцев

© РИА Новости / Мария Сибирякова | Перейти в медиабанкУрны для голосования
Урны для голосования - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в медиабанк
Урны для голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Завершился период регистрации кандидатов на пост губернатора Подмосковья, всего зарегистрированы четыре кандидата из пяти выдвиженцев, сообщили в избирательной комиссии Московской области.
"В Подмосковье завершился период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора Московской области. Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов, собравших необходимое количество подписей муниципальных депутатов региона и подавших документы в соответствии с законодательством", - отметили в ведомстве.
Так, прошли регистрацию: кандидат от московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", действующий губернатор Андрей Воробьев, кандидат Кирилл Жигарев, выдвинутый от московского областного отделения политической партии ЛДПР, кандидат от политической партии КПРФ Александр Наумов, а также Анатолий Никитин, выдвинутый от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".
Не прошёл регистрацию Борис Надеждин от партии "Гражданская инициатива", предоставивший в Мособлизбирком листы поддержки кандидата с подписями депутатов, а также другие необходимые для регистрации документы в последний день кампании.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевКирилл ЖигаревАлександр НаумовЕдиная РоссияЛДПРКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала