https://ria.ru/20230714/podmoskove-1884259691.html

На пост губернатора Подмосковья зарегистрировали четырех кандидатов

На пост губернатора Подмосковья зарегистрировали четырех кандидатов - РИА Новости, 14.07.2023

На пост губернатора Подмосковья зарегистрировали четырех кандидатов

Завершился период регистрации кандидатов на пост губернатора Подмосковья, всего зарегистрированы четыре кандидата из пяти выдвиженцев, сообщили в избирательной... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:22

2023-07-14T17:22

2023-07-14T17:22

политика

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

кирилл жигарев

александр наумов

единая россия

лдпр

кпрф

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Завершился период регистрации кандидатов на пост губернатора Подмосковья, всего зарегистрированы четыре кандидата из пяти выдвиженцев, сообщили в избирательной комиссии Московской области."В Подмосковье завершился период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора Московской области. Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов, собравших необходимое количество подписей муниципальных депутатов региона и подавших документы в соответствии с законодательством", - отметили в ведомстве.Так, прошли регистрацию: кандидат от московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", действующий губернатор Андрей Воробьев, кандидат Кирилл Жигарев, выдвинутый от московского областного отделения политической партии ЛДПР, кандидат от политической партии КПРФ Александр Наумов, а также Анатолий Никитин, выдвинутый от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".Не прошёл регистрацию Борис Надеждин от партии "Гражданская инициатива", предоставивший в Мособлизбирком листы поддержки кандидата с подписями депутатов, а также другие необходимые для регистрации документы в последний день кампании.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, московская область (подмосковье), андрей воробьев, кирилл жигарев, александр наумов, единая россия, лдпр, кпрф