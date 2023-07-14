https://ria.ru/20230714/podkhody-1884200704.html

Госсекретарь СГ заявил о единых подходах Минска и Москвы в сложное время

Госсекретарь СГ заявил о единых подходах Минска и Москвы в сложное время - РИА Новости, 14.07.2023

Госсекретарь СГ заявил о единых подходах Минска и Москвы в сложное время

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что Минск и Москва придерживаются единых позиций и подходов в сложное время,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:12

2023-07-14T14:12

2023-07-14T14:12

союзное государство

дмитрий мезенцев

белоруссия

минск

москва

россия

союзное государство

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ВИТЕБСК, 14 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что Минск и Москва придерживаются единых позиций и подходов в сложное время, готовы помогать друг другу. "Мы видели эмоции горожан, гостей праздника (фестиваля "Славянский базар в Витебске" - ред.). Это эмоции не одного дня. Это эмоции (основанные - ред.) на фундаменте наших многосотлетних отношений, нашего единства и готовности помогать друг другу, в равноправном диалоге быть честными и надежными братьями и сестрами", - сказал Мезенцев журналистам в Витебске, где проходит международный фестиваль искусств "Славянский базар". Мезенцев напомнил, что в пятницу концертом открываются Дни Союзного государства в рамках "Славянского базара в Витебске". Он отметил, что мероприятиями в рамках Дней Союзного государства стороны подтверждают "единство подходов в сложное время". Госсекретарь также обратил внимание на значимость того, что вчера в рамках официального открытия фестиваля прозвучали приветствия президентов Белоруссии и России участникам и гостям "Славянского базара". По его словам , гости и участники фестиваля приехали в Витебск за эмоциями, за пониманием того, что у двух стран единые подходы и позиции, единые духовные славянские традиции. Дни Союзного государства проходят в рамках "Славянского базара в Витебске" с 14 по 16 июля. Запланированы несколько концертов, выставки, праздник народной культуры в формате open air и фестивальные подворья регионов-побратимов двух стран, официальные мероприятия. "Сегодня на площадке университета имени Машерова мы обсуждаем (в рамках круглого стола – ред.) подходы к формированию единого культурного пространства Союзного государства. Мы хотим, чтобы разговор был честный, искренний и содержательный", - добавил госсекретарь.

https://ria.ru/20230713/zvezdy-1883768945.html

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Алёна Пава

дмитрий мезенцев, белоруссия, минск, москва, россия, союзное государство