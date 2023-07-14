https://ria.ru/20230714/plan-1884292573.html

Вовремя понял: в США рассказали, как Путин раскрыл план Киева и нанес удар

Вовремя понял: в США рассказали, как Путин раскрыл план Киева и нанес удар - РИА Новости, 14.07.2023

Вовремя понял: в США рассказали, как Путин раскрыл план Киева и нанес удар

Президент России Владимир Путин понял план украинского руководства по захвату Донбасса и Крыма для этнических чисток, поэтому нанес превентивный удар по... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T19:48

2023-07-14T19:48

2023-07-14T19:57

политика

россия

донбасс

украина

владимир путин

скотт риттер

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин понял план украинского руководства по захвату Донбасса и Крыма для этнических чисток, поэтому нанес превентивный удар по агрессору, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Президент Украины Владимир Зеленский начал эту войну, а не Россия. <…> Если бы он имплементировал Минские соглашения, ничего бы не произошло. <…> Как мы теперь знаем благодаря бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и экс-президенту Франции Франсуа Олланду, эти договоренности нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить НАТО натренировать украинскую армию", — отметил эксперт.Он напомнил, что ВСУ много лет готовили для наступательных операций и захвата Крыма, а также Донбасса. Россия, поняв этот план, нанесла превентивный удар, чтобы предотвратить этнические чистки, это оборонительная операция, подчеркнул бывший разведчик. Ни одно государство не обязано сидеть и ждать, пока на него нападут, резюмировал Риттер.

https://ria.ru/20230714/syurpriz-1884216906.html

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политика, россия, донбасс, украина, владимир путин, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, республика крым