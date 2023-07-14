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Вовремя понял: в США рассказали, как Путин раскрыл план Киева и нанес удар - РИА Новости, 14.07.2023
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19:48 14.07.2023 (обновлено: 19:57 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/plan-1884292573.html
Вовремя понял: в США рассказали, как Путин раскрыл план Киева и нанес удар
Вовремя понял: в США рассказали, как Путин раскрыл план Киева и нанес удар - РИА Новости, 14.07.2023
Вовремя понял: в США рассказали, как Путин раскрыл план Киева и нанес удар
Президент России Владимир Путин понял план украинского руководства по захвату Донбасса и Крыма для этнических чисток, поэтому нанес превентивный удар по... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:48
2023-07-14T19:57
политика
россия
донбасс
украина
владимир путин
скотт риттер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин понял план украинского руководства по захвату Донбасса и Крыма для этнических чисток, поэтому нанес превентивный удар по агрессору, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Президент Украины Владимир Зеленский начал эту войну, а не Россия. &lt;…&gt; Если бы он имплементировал Минские соглашения, ничего бы не произошло. &lt;…&gt; Как мы теперь знаем благодаря бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и экс-президенту Франции Франсуа Олланду, эти договоренности нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить НАТО натренировать украинскую армию", — отметил эксперт.Он напомнил, что ВСУ много лет готовили для наступательных операций и захвата Крыма, а также Донбасса. Россия, поняв этот план, нанесла превентивный удар, чтобы предотвратить этнические чистки, это оборонительная операция, подчеркнул бывший разведчик. Ни одно государство не обязано сидеть и ждать, пока на него нападут, резюмировал Риттер.
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политика, россия, донбасс, украина, владимир путин, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, республика крым
Политика, Россия, Донбасс, Украина, Владимир Путин, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
Вовремя понял: в США рассказали, как Путин раскрыл план Киева и нанес удар

Разведчик ВС США Риттер: Путин понял план Зеленского по захвату Крыма и вовремя нанес удар

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин понял план украинского руководства по захвату Донбасса и Крыма для этнических чисток, поэтому нанес превентивный удар по агрессору, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«
"Президент Украины Владимир Зеленский начал эту войну, а не Россия. <…> Если бы он имплементировал Минские соглашения, ничего бы не произошло. <…> Как мы теперь знаем благодаря бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и экс-президенту Франции Франсуа Олланду, эти договоренности нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить НАТО натренировать украинскую армию", — отметил эксперт.
Он напомнил, что ВСУ много лет готовили для наступательных операций и захвата Крыма, а также Донбасса. Россия, поняв этот план, нанесла превентивный удар, чтобы предотвратить этнические чистки, это оборонительная операция, подчеркнул бывший разведчик. Ни одно государство не обязано сидеть и ждать, пока на него нападут, резюмировал Риттер.
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
СМИ: Путин преподнес Зеленскому сюрприз на фронте
Вчера, 14:52
 
ПолитикаРоссияДонбассУкраинаВладимир ПутинСкотт РиттерВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
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