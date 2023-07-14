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"Путин их удивит". В США раскрыли, что задумали Польша и Литва
"Путин их удивит". В США раскрыли, что задумали Польша и Литва - РИА Новости, 14.07.2023
"Путин их удивит". В США раскрыли, что задумали Польша и Литва
Польша и Литва намерены вторгнуться на Украину и аннексировать западную часть страны, и президент России Владимир Путин уже предупреждал об этих планах, заявил... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:11
2023-07-14T17:11
2023-07-14T17:18
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Польша и Литва намерены вторгнуться на Украину и аннексировать западную часть страны, и президент России Владимир Путин уже предупреждал об этих планах, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."У поляков и литовцев есть план, которому уже сотни лет. Они пытаются вернуть территории в регионе, который когда-то принадлежал им. <…> Если они хотят забрать землю, которая исторически польская или литовская, то могут это сделать, но только не в составе НАТО. Я сказал польским коллегам, что им нужно убираться из альянса, если они действительно хотят осуществить этот план", — сказал офицер.По его мнению, российский лидер удивит партнеров из Вильнюса и Варшавы, поскольку уже знает об их желании овладеть землями Западной Украины. Он много раз говорил о захватнических устремлениях некоторых западных соседей, уточнил Макгрегор.Путин неоднократно отмечал, что националистические группировки в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории соседней республики. По словам президента, они будут к этому стремиться, это видно даже из их литературы, рассуждений и выступлений.
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политика, польша, украина, литва, владимир путин, пентагон, нато
Политика, Польша, Украина, Литва, Владимир Путин, Пентагон, НАТО
"Путин их удивит". В США раскрыли, что задумали Польша и Литва
Полковник Макгрегор: поляков удивит, что Путин уже в курсе их планов по аннексии Львова