https://ria.ru/20230714/plan-1884258093.html

"Путин их удивит". В США раскрыли, что задумали Польша и Литва

"Путин их удивит". В США раскрыли, что задумали Польша и Литва - РИА Новости, 14.07.2023

"Путин их удивит". В США раскрыли, что задумали Польша и Литва

Польша и Литва намерены вторгнуться на Украину и аннексировать западную часть страны, и президент России Владимир Путин уже предупреждал об этих планах, заявил... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:11

2023-07-14T17:11

2023-07-14T17:18

политика

польша

украина

литва

владимир путин

пентагон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877294241_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_41f9332fbe87d4e33ff59840194471cc.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Польша и Литва намерены вторгнуться на Украину и аннексировать западную часть страны, и президент России Владимир Путин уже предупреждал об этих планах, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."У поляков и литовцев есть план, которому уже сотни лет. Они пытаются вернуть территории в регионе, который когда-то принадлежал им. <…> Если они хотят забрать землю, которая исторически польская или литовская, то могут это сделать, но только не в составе НАТО. Я сказал польским коллегам, что им нужно убираться из альянса, если они действительно хотят осуществить этот план", — сказал офицер.По его мнению, российский лидер удивит партнеров из Вильнюса и Варшавы, поскольку уже знает об их желании овладеть землями Западной Украины. Он много раз говорил о захватнических устремлениях некоторых западных соседей, уточнил Макгрегор.Путин неоднократно отмечал, что националистические группировки в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории соседней республики. По словам президента, они будут к этому стремиться, это видно даже из их литературы, рассуждений и выступлений.

https://ria.ru/20230714/syurpriz-1884216906.html

польша

украина

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, польша, украина, литва, владимир путин, пентагон, нато