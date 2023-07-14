https://ria.ru/20230714/perelety-1884094964.html

Названы заболевания, с которыми не стоит летать на самолете

Названы заболевания, с которыми не стоит летать на самолете - РИА Новости, 14.07.2023

Названы заболевания, с которыми не стоит летать на самолете

Кому лучше воздержаться от авиаперелетов и как подготовиться к путешествию человеку с хроническим заболеванием, объяснил в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T02:15

2023-07-14T02:15

2023-07-14T10:26

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кому лучше воздержаться от авиаперелетов и как подготовиться к путешествию человеку с хроническим заболеванием, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук Роман Горенков.Взлет и посадка самолета сопровождаются резкими перепадами атмосферного давления на борту, в полете пассажир испытывает стресс, часами находится в сидячем положении, дышит недостаточно увлажненным воздухом, отметил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков. Авиапутешествия опасны для некоторых людей, в частности, для пациентов с заболеваниями органов слуха, уверен он."Перепады давления в полете могут спровоцировать обострение заболеваний органов слуха. Например, хроническое воспаление среднего уха – это противопоказание для авиаперелета", – уточнил Горенков.При серьезных нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы тоже лучше отказаться от покупки билетов на самолет, считает врач."Не рекомендуются авиаперелеты людям с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями", – сказал Горенков.В качестве примера таких патологий врач привел обострение гипертонической болезни и нарушение ритма сердца. Люди с хронической венозной недостаточностью относятся к особой группе риска, продолжил Горенков. По его словам, у таких пациентов вынужденное сидячее положение в сочетании с перепадами давления может спровоцировать острый тромбоз, а в худшем случае – тромбоэмболию легочной артерии."В самолете таким людям нужно делать зарядку, летать в компрессионной одежде, перед полетом принимать венотоники, возможно, удвоенные дозы. Но это нужно обязательно обсудить с врачом", – посоветовал Горенков.Пациентам с бронхиальной астмой, решившимся на авиаперелет, он рекомендует обязательно брать с собой ингаляторы."Из-за сухого воздуха в салоне самолета может возникнуть приступ удушья", – пояснил Горенков.Человек с психическим расстройством может столкнуться с непредсказуемыми рисками во время путешествия воздушным транспортом, добавил врач."Если у пассажира психическое расстройство, то авиаперелет опасен и для него самого, и для окружающих. У такого человека может возникнуть острый психоз, невротическая реакция в виде панической атаки", – предупредил Роман Горенков в интервью радио Sputnik.По его словам, пожилому человеку и пациенту с любым хроническим заболеванием перед авиаперелетом необходимо посоветоваться с врачом.

https://ria.ru/20230707/zhara-1882697285.html

https://ria.ru/20230529/spasenie-1874821499.html

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