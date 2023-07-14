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Митрополит УПЦ Павел отказался признать новые обвинения против него - РИА Новости, 14.07.2023
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Религия
 
17:10 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/pavel-1884257553.html
Митрополит УПЦ Павел отказался признать новые обвинения против него
Митрополит УПЦ Павел отказался признать новые обвинения против него - РИА Новости, 14.07.2023
Митрополит УПЦ Павел отказался признать новые обвинения против него
Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) на заседании суда по избранию ему меры пресечения в виде содержания... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:10
2023-07-14T17:10
религия
украина
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
страна.ua
в мире
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) на заседании суда по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей заявил, что не признает предъявленных ему обвинений. Слова митрополита украинское издание "Страна.ua".Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что началось заседание суда по изменению меры пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей. Митрополит в начале заседания заявил, что ему поступает информация, что его отправят в СИЗО. "Я не признаю этих обвинений, я готов свидетельствовать на Евангелии. Прокурор сам не знает, что читает, что такое устав церкви, потому что в церкви никогда не был. Даже если те разговоры, про которые говорит прокурор, имели место быть, то сам прокурор заявляет, что это были разговоры по телефону, не публично, а в личном разговоре. Но это все неправда... Я никогда не был на стороне Путина", - заявил митрополит. В свою очередь прокурор на заседании процитировал высказывания митрополита Павла, за которые якобы ему предъявлено обвинение. Среди них, по информации "Страны", такие выражения, как "Америка бьется с Россией до последнего украинца", "придурки-маразматики в Америке говорят, что молятся о мире, и тут же оружие суют". Накануне СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
https://ria.ru/20230711/tserkov-1883616103.html
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украина, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, страна.ua, в мире
Религия, Украина, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Страна.ua, В мире
Митрополит УПЦ Павел отказался признать новые обвинения против него

Митрополит УПЦ Павел на заседании суда отказался признать новые обвинения против него

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) на заседании суда по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей заявил, что не признает предъявленных ему обвинений. Слова митрополита украинское издание "Страна.ua".
Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что началось заседание суда по изменению меры пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей. Митрополит в начале заседания заявил, что ему поступает информация, что его отправят в СИЗО.
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"Я не признаю этих обвинений, я готов свидетельствовать на Евангелии. Прокурор сам не знает, что читает, что такое устав церкви, потому что в церкви никогда не был. Даже если те разговоры, про которые говорит прокурор, имели место быть, то сам прокурор заявляет, что это были разговоры по телефону, не публично, а в личном разговоре. Но это все неправда... Я никогда не был на стороне Путина", - заявил митрополит.
В свою очередь прокурор на заседании процитировал высказывания митрополита Павла, за которые якобы ему предъявлено обвинение. Среди них, по информации "Страны", такие выражения, как "Америка бьется с Россией до последнего украинца", "придурки-маразматики в Америке говорят, что молятся о мире, и тут же оружие суют".
Накануне СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
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