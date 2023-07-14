https://ria.ru/20230714/park-1884096089.html

Защита главы Тимирязевского технопарка просит СК проверить снос конструкции

Защита главы Тимирязевского технопарка просит СК проверить снос конструкции - РИА Новости, 14.07.2023

Защита главы Тимирязевского технопарка просит СК проверить снос конструкции

Защита гендиректора компании-владельца Тимирязевского технопарка (системообразующий комплекс пищевых производств) Вадима Крищенко подала заявление в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T00:56

2023-07-14T00:56

2023-07-14T00:56

москва

происшествия

capital group

следственный комитет россии (ск рф)

девятый арбитражный апелляционный суд

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Защита гендиректора компании-владельца Тимирязевского технопарка (системообразующий комплекс пищевых производств) Вадима Крищенко подала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку по факту незаконного сноса части бетонного строения на территории Тимирязевского технопарка, рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Толстых. "В заявлении мы просим проверить действия сотрудников Государственной инспекции по контролю за объектами недвижимости (ГИН) Москвы и ООО "Ликвидатор", которые в нарушение собственного же предписания при поддержке сотрудников полиции снесли часть строения на территории, находящейся в пользовании АО "Адапт Инвест" (компания-владелец Тимирязевского технопарка)", - рассказал Толстых. Он пояснил, что речь идет о пандусе для разгрузки автотранспорта с крышей, сооружении из бетонного навеса на 27 бетонных столбах со съездом общей площадью 1275 кв. м по адресу: ул. Прянишникова, д. 23А. Адвокат считает, что данные действия привели к существенному ущербу, из-за чего была занижена балансовая стоимость актива. "К поданному в СК заявлению мы приложили запись разговора Крищенко с прорабом, который занимался сносом сооружения и признался в умышленном ущербе для снижения цены объекта", - уточнил Толстых. Юрист добавил, что ООО "Ликвидатор" вывез с территории лом черных металлов из демонтированных конструкций, который был собственностью общества – по данному факту юрист готовит заявление в ОВД района. В ГИН снос конструкции назвали законным и обоснованным. Представитель ведомства пояснил РИА Новости, что территория технопарка была предоставлена в аренду "только для эксплуатации существующих и складских зданий и сооружений, строительство новых объектов предусмотрено не было", сотрудники ГИН составили акт нецелевого использования участки и рекомендовали снести пандус. "Однако владелец самостроя не принял меры по добровольному демонтажу незаконных построек и снос был осуществлен 24.11.2022 сотрудниками Госинспекции", - рассказал представитель ГИН. Он подчеркнул, что вопреки жалобам Крищенко и его юристов для демонтажа некапитальных строений и сооружений решение суда не требуется. Тем не менее, правительство и ДГИ города Москвы подали в суд иск о признании самовольной постройкой нежилого строения и его сносе на территории Тимирязевского технопарка площадью 24 тысячи квадратных метра. Сам же Крищенко считает, что этот иск появился неспроста и, по его словам, землей заинтересовались представители известного застройщика. "Застройщик Capital Group хотел купить у меня землю и направлял мне письмо с предложением (документ имеется в распоряжении РИА Новости), на что получил отказ. Однако представители неоднократно были на территории, звонили мне по телефону лично, настойчиво предлагали покупку объекта и обещали по-быстрому согласовать его с московскими властями. Предложение о продаже, наш отказ, рекомендация ГИН о сносе, и вот признание прораба некоего ООО "Ликвидатор", что все это одна цепь" - рассказал Крищенко. В свою очередь в Capital Group эту информацию РИА Новости опровергли. По словам представителя, компания не имеет отношения к иску правительства столицы о сносе зданий технопарка и сейчас не рассматривает покупку площадки. Судьбой помещений Тимирязевского технопарка обеспокоены его компании-арендаторы, среди которых исполнитель гособоронзаказа IT-компания ООО "Озон", ООО "Галерея-Алекс" - владелец сети кофеен "Шоколадница", фабрика "Фарш" братьев Линников и другие. Большинство из них (58 фирм) привлечены к судебному спору в качестве третьих лих. Дело о сносе построек 7 сентября продолжит слушать первая инстанция Девятого арбитражного апелляционного суда.

https://realty.ria.ru/20230605/delo-1876211124.html

https://realty.ria.ru/20230525/peterburg-1874162734.html

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москва, происшествия, capital group, следственный комитет россии (ск рф), девятый арбитражный апелляционный суд