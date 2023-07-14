https://ria.ru/20230714/obstrel-1884208578.html
В Брянской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина
В Брянской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 14.07.2023
В Брянской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина
В Брянской области пожилая женщина погибла после украинского обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:22
2023-07-14T14:22
2023-07-14T14:55
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 14 июл — РИА Новости. В Брянской области пожилая женщина погибла после украинского обстрела, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени", — написал Богомаз.Пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь.Из-за обстрела загорелись три жилых дома. Оперативные службы ликвидируют последствия удара.Трубчевский район — один из шести приграничных районов Брянской области. ВСУ регулярно обстреливают прилегающие к границе территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230709/pvo-1883116663.html
https://ria.ru/20230714/ataka-1884166476.html
брянская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, происшествия
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Брянской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина
В Брянской области при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина, три человека ранены