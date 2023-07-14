Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРазрушенный в результате ночного обстрела дом в Макеевке
Разрушенный в результате ночного обстрела дом в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.05 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров; 6.15 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Также в период с 6.15 по 6.30 украинские войска трижды обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив 17 снарядов калибрв 155 миллиметров, сообщило СЦКК.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.