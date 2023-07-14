Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:53 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/obstrel-1884109854.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 14.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска утром в пятницу обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:53
2023-07-14T06:53
специальная военная операция на украине
сцкк
нато
макеевка
украина
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147690/74/1476907422_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_3f95e2b37d1282f51dc9066b28bfd14a.jpg
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.05 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров; 6.15 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Также в период с 6.15 по 6.30 украинские войска трижды обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив 17 снарядов калибрв 155 миллиметров, сообщило СЦКК. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230714/vzryvy-1884100607.html
макеевка
украина
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147690/74/1476907422_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7af0b425485858513b6502d7b1b69458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сцкк, нато, макеевка, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, НАТО, Макеевка, Украина, Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРазрушенный в результате ночного обстрела дом в Макеевке
Разрушенный в результате ночного обстрела дом в Макеевке - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Разрушенный в результате ночного обстрела дом в Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.05 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров; 6.15 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Также в период с 6.15 по 6.30 украинские войска трижды обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив 17 снарядов калибрв 155 миллиметров, сообщило СЦКК.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В Кривом Роге сообщили о взрывах в городе
Вчера, 02:36
 
Специальная военная операция на УкраинеСЦККНАТОМакеевкаУкраинаДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала