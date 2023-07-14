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Кулеба рассказал о подготовке коммюнике саммита НАТО - РИА Новости, 14.07.2023
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10:57 14.07.2023 (обновлено: 11:08 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/nato-1884136711.html
Кулеба рассказал о подготовке коммюнике саммита НАТО
Кулеба рассказал о подготовке коммюнике саммита НАТО - РИА Новости, 14.07.2023
Кулеба рассказал о подготовке коммюнике саммита НАТО
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном на украинском телевидении, что за 48 часов до РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:57
2023-07-14T11:08
в мире
украина
киев
вильнюс
дмитрий кулеба
нато
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном на украинском телевидении, что за 48 часов до начала саммита НАТО в Вильнюсе при подготовке коммюнике вообще не было упоминания о приглашении Киева в альянс. "Я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита, в тексте коммюнике вообще не должно было быть ни одного упоминания приглашения для Украины", - заявил он. Как заявил Кулеба, Киеву за 48 часов удалось убедить в первую очередь США и Германию использовать слово "приглашение", однако лишь в том виде, в котором оно присутствует в итоговом документе. По словам Кулебы, был преодолен "психологический барьер" по сравнению с саммитом НАТО в Будапеште в 2008 году и саммитом альянса в Мадриде в 2022 году. Как считает министр, Киев реально видят членом НАТО в будущем, однако ключевые партнеры "побаиваются скорости". Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20230714/nato-1884095550.html
https://ria.ru/20230713/ukraina-1884051226.html
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в мире, украина, киев, вильнюс, дмитрий кулеба, нато
В мире, Украина, Киев, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, НАТО
Кулеба рассказал о подготовке коммюнике саммита НАТО

Глава МИД Украины Кулеба: за 48 часов до саммита НАТО приглашение Киева не упоминалось

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном на украинском телевидении, что за 48 часов до начала саммита НАТО в Вильнюсе при подготовке коммюнике вообще не было упоминания о приглашении Киева в альянс.
"Я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита, в тексте коммюнике вообще не должно было быть ни одного упоминания приглашения для Украины", - заявил он.
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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Как заявил Кулеба, Киеву за 48 часов удалось убедить в первую очередь США и Германию использовать слово "приглашение", однако лишь в том виде, в котором оно присутствует в итоговом документе.
По словам Кулебы, был преодолен "психологический барьер" по сравнению с саммитом НАТО в Будапеште в 2008 году и саммитом альянса в Мадриде в 2022 году. Как считает министр, Киев реально видят членом НАТО в будущем, однако ключевые партнеры "побаиваются скорости".
Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
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