https://ria.ru/20230714/nato-1884136711.html
Кулеба рассказал о подготовке коммюнике саммита НАТО
Кулеба рассказал о подготовке коммюнике саммита НАТО - РИА Новости, 14.07.2023
Кулеба рассказал о подготовке коммюнике саммита НАТО
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном на украинском телевидении, что за 48 часов до РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:57
2023-07-14T10:57
2023-07-14T11:08
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киев
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дмитрий кулеба
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном на украинском телевидении, что за 48 часов до начала саммита НАТО в Вильнюсе при подготовке коммюнике вообще не было упоминания о приглашении Киева в альянс. "Я вам хочу сказать, что по состоянию на воскресенье, то есть за 48 часов до начала саммита, в тексте коммюнике вообще не должно было быть ни одного упоминания приглашения для Украины", - заявил он. Как заявил Кулеба, Киеву за 48 часов удалось убедить в первую очередь США и Германию использовать слово "приглашение", однако лишь в том виде, в котором оно присутствует в итоговом документе. По словам Кулебы, был преодолен "психологический барьер" по сравнению с саммитом НАТО в Будапеште в 2008 году и саммитом альянса в Мадриде в 2022 году. Как считает министр, Киев реально видят членом НАТО в будущем, однако ключевые партнеры "побаиваются скорости". Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20230714/nato-1884095550.html
https://ria.ru/20230713/ukraina-1884051226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вильнюс, дмитрий кулеба, нато
В мире, Украина, Киев, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, НАТО
Кулеба рассказал о подготовке коммюнике саммита НАТО
Глава МИД Украины Кулеба: за 48 часов до саммита НАТО приглашение Киева не упоминалось