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Постпред Китая в ООН обвинил НАТО во "всех бедах" - РИА Новости, 14.07.2023
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02:40 14.07.2023 (обновлено: 09:35 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/nato-1884100722.html
Постпред Китая в ООН обвинил НАТО во "всех бедах"
Постпред Китая в ООН обвинил НАТО во "всех бедах" - РИА Новости, 14.07.2023
Постпред Китая в ООН обвинил НАТО во "всех бедах"
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил НАТО во всех бедах, так как это именно альянс пытается расширять свое влияние. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:40
2023-07-14T09:35
китай
вильнюс
россия
чжан цзюнь
нато
оон
в мире
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ООН, 14 июл — РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил НАТО во всех бедах, так как это именно альянс пытается расширять свое влияние. &quot;НАТО — продукт холодной войны — поддерживает призрак холодной войны. В Вильнюсе прошел саммит НАТО. Мы услышали знакомые высказывания, которые звучали во времена холодной войны и идеологического противостояния. В итоговом коммюнике выдвинуты необоснованные обвинения в адрес Китая. Китай решительно отвергает подобные инсинуации&quot;, — сказал Чжан Цзюнь.В заявлении лидеров стран Североатлантического альянса по итогам первого дня саммита в Вильнюсе (11-12 июля) говорилось, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на это призывал НАТО прекратить безосновательные обвинения в адрес Пекина, "отказаться от ошибочной концепции менталитета холодной войны и ошибочного подхода в стремлении к абсолютной безопасности". "НАТО вышло за географические рамки, которые были изначально предусмотрены, и сейчас планирует проецировать свою силу на всю планету. Однако такие действия оказывают негативное воздействие на региональную безопасность", — подчеркнул он. По его словам, НАТО постоянно наращивает военные расходы, пытается расширить свою власть и провоцирует конфронтации. НАТО оспаривает международный порядок, проповедуя правила, но нарушая при этом те нормы, которые определяют международные отношения, вмешиваясь во внутренние дела, подогревая войны, вводя неприемлемые санкции, убивая мирных граждан. "Поэтому настоящим виновником всех бед является не кто иной, как НАТО. Обвинения, которые НАТО выдвигает в адрес Китая, абсолютно беспочвенны. Китай стремится к глобальному миру", — заявил он.
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китай, вильнюс, россия, чжан цзюнь, нато, оон, в мире
Китай, Вильнюс, Россия, Чжан Цзюнь, НАТО, ООН, В мире
Постпред Китая в ООН обвинил НАТО во "всех бедах"

Постпред КНР в ООН Чжан обвинил НАТО во всех бедах, так как альянс расширяет свое влияние

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь
Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь
Читать ria.ru в
ООН, 14 июл — РИА Новости. Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обвинил НАТО во всех бедах, так как это именно альянс пытается расширять свое влияние.
«

"НАТО — продукт холодной войны — поддерживает призрак холодной войны. В Вильнюсе прошел саммит НАТО. Мы услышали знакомые высказывания, которые звучали во времена холодной войны и идеологического противостояния. В итоговом коммюнике выдвинуты необоснованные обвинения в адрес Китая. Китай решительно отвергает подобные инсинуации", — сказал Чжан Цзюнь.

В заявлении лидеров стран Североатлантического альянса по итогам первого дня саммита в Вильнюсе (11-12 июля) говорилось, что углубление партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на это призывал НАТО прекратить безосновательные обвинения в адрес Пекина, "отказаться от ошибочной концепции менталитета холодной войны и ошибочного подхода в стремлении к абсолютной безопасности".
"НАТО вышло за географические рамки, которые были изначально предусмотрены, и сейчас планирует проецировать свою силу на всю планету. Однако такие действия оказывают негативное воздействие на региональную безопасность", — подчеркнул он.
По его словам, НАТО постоянно наращивает военные расходы, пытается расширить свою власть и провоцирует конфронтации. НАТО оспаривает международный порядок, проповедуя правила, но нарушая при этом те нормы, которые определяют международные отношения, вмешиваясь во внутренние дела, подогревая войны, вводя неприемлемые санкции, убивая мирных граждан.
"Поэтому настоящим виновником всех бед является не кто иной, как НАТО. Обвинения, которые НАТО выдвигает в адрес Китая, абсолютно беспочвенны. Китай стремится к глобальному миру", — заявил он.
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Вчера, 01:18
 
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