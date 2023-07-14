https://ria.ru/20230714/nato-1884095550.html
В НАТО осознают катастрофичность приема Украины в альянс, уверены в МИД
В НАТО осознают катастрофичность приема Украины в альянс, уверены в МИД - РИА Новости, 14.07.2023
В НАТО осознают катастрофичность приема Украины в альянс, уверены в МИД
В НАТО понимают, что прием Украины в альянс приведет к катастрофе и для него, и для самой Украины, поэтому специально тянут с этим решением, заявил замглавы МИД РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T00:37
2023-07-14T00:37
2023-07-14T00:37
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александр грушко
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В НАТО понимают, что прием Украины в альянс приведет к катастрофе и для него, и для самой Украины, поэтому специально тянут с этим решением, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Все министры (стран НАТО) с таким твердым лицом говорили о том, что Украина будет принята в НАТО лишь тогда, когда будут выполнены условия. Никто не говорит, какие это условия. Но мы-то знаем, какие это условия. Первое условие гласит, это официальный документ, что любое расширение должно укреплять безопасность альянса. Понятно, что в случае приема Украины в НАТО это приведет к катастрофическим последствиям и для европейской безопасности, и для Украины, и для самого альянса", - заявил Грушко в программе "Большая игра" на Первом канале.По его оценке, именно поэтому Украину принимать в НАТО не торопятся. "Они будут и впредь держать эту морковку - и европерспективы, и НАТО-перспективы. Это инструмент управления процессами Киева, в том числе на поле боя, в том числе в том, что касается строительства (украинского) общества", - считает он.
https://ria.ru/20230714/nato-1884095416.html
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украина, россия, александр грушко, нато, киев, в мире
Украина, Россия, Александр Грушко, НАТО, Киев, В мире
В НАТО осознают катастрофичность приема Украины в альянс, уверены в МИД
Замглавы МИД Грушко: в НАТО понимают, что прием Украины в альянс приведет к катастрофе