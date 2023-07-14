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В МИД назвали последствие для Европы после саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 14.07.2023
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00:33 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/nato-1884095416.html
В МИД назвали последствие для Европы после саммита НАТО в Вильнюсе
В МИД назвали последствие для Европы после саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 14.07.2023
В МИД назвали последствие для Европы после саммита НАТО в Вильнюсе
Итогом саммита НАТО в Вильнюсе стала вассализация Европы, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T00:33
2023-07-14T00:33
россия
вильнюс
европа
александр грушко
нато
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Итогом саммита НАТО в Вильнюсе стала вассализация Европы, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко. &quot;Если спросить, каким одним словом можно охарактеризовать итоги нынешнего саммита для ЕС или европейцев, - это вассализация Европы&quot;, - сказал Грушко в эфире Первого канала.Он обратил внимание на высказывания лидеров прибалтийских государств о том, что размещение объектов НАТО на территории своих стран - мера для того, чтобы "не дать России совершить следующий акт агрессии". "Я не могу в этом увидеть ничего рационального, потому что с точки зрения их национальных интересов, это для них катастрофа", - отметил Грушко. Он добавил, что объявление альянсом России угрозой - результат "рукотворного геополитического процесса расширения НАТО с целью "сохранить организацию в качестве инструмента, обслуживающего интересы Вашингтона".
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россия, вильнюс, европа, александр грушко, нато, евросоюз, в мире
Россия, Вильнюс, Европа, Александр Грушко, НАТО, Евросоюз, В мире
В МИД назвали последствие для Европы после саммита НАТО в Вильнюсе

Замглавы МИД Грушко: итогом саммита НАТО в Вильнюсе стала вассализация Европы

© AP Photo / Mindaugas KulbisПодготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Итогом саммита НАТО в Вильнюсе стала вассализация Европы, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«

"Если спросить, каким одним словом можно охарактеризовать итоги нынешнего саммита для ЕС или европейцев, - это вассализация Европы", - сказал Грушко в эфире Первого канала.

Он обратил внимание на высказывания лидеров прибалтийских государств о том, что размещение объектов НАТО на территории своих стран - мера для того, чтобы "не дать России совершить следующий акт агрессии".
"Я не могу в этом увидеть ничего рационального, потому что с точки зрения их национальных интересов, это для них катастрофа", - отметил Грушко.
Он добавил, что объявление альянсом России угрозой - результат "рукотворного геополитического процесса расширения НАТО с целью "сохранить организацию в качестве инструмента, обслуживающего интересы Вашингтона".
Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В МИД заявили, что по итогам саммита НАТО задачи для России остались те же
13 июля, 23:55
 
РоссияВильнюсЕвропаАлександр ГрушкоНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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