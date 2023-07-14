https://ria.ru/20230714/nato-1884095416.html

В МИД назвали последствие для Европы после саммита НАТО в Вильнюсе

В МИД назвали последствие для Европы после саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 14.07.2023

В МИД назвали последствие для Европы после саммита НАТО в Вильнюсе

Итогом саммита НАТО в Вильнюсе стала вассализация Европы, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T00:33

2023-07-14T00:33

2023-07-14T00:33

россия

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александр грушко

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Итогом саммита НАТО в Вильнюсе стала вассализация Европы, заявил в четверг замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Если спросить, каким одним словом можно охарактеризовать итоги нынешнего саммита для ЕС или европейцев, - это вассализация Европы", - сказал Грушко в эфире Первого канала.Он обратил внимание на высказывания лидеров прибалтийских государств о том, что размещение объектов НАТО на территории своих стран - мера для того, чтобы "не дать России совершить следующий акт агрессии". "Я не могу в этом увидеть ничего рационального, потому что с точки зрения их национальных интересов, это для них катастрофа", - отметил Грушко. Он добавил, что объявление альянсом России угрозой - результат "рукотворного геополитического процесса расширения НАТО с целью "сохранить организацию в качестве инструмента, обслуживающего интересы Вашингтона".

https://ria.ru/20230713/grushko-1884093870.html

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россия, вильнюс, европа, александр грушко, нато, евросоюз, в мире