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НАТО в бешенстве. Зеленский показал, кто главный в Европе - РИА Новости, 14.07.2023
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08:00 14.07.2023 (обновлено: 08:04 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/nato-1884029208.html
НАТО в бешенстве. Зеленский показал, кто главный в Европе
НАТО в бешенстве. Зеленский показал, кто главный в Европе - РИА Новости, 14.07.2023
НАТО в бешенстве. Зеленский показал, кто главный в Европе
Саммит в Вильнюсе обернулся громким скандалом. Западных лидеров возмутило поведение Владимира Зеленского, и ему посоветовали "остыть", чтобы не лишиться помощи. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:00
2023-07-14T08:04
украина
нато
сша
джо байден
владимир зеленский
вильнюс
литва
g7
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Саммит в Вильнюсе обернулся громким скандалом. Западных лидеров возмутило поведение Владимира Зеленского, и ему посоветовали "остыть", чтобы не лишиться помощи. О холодном душе для Киева — в материале РИА Новости.Не в то горлоПо данным Bloomberg, на совместном ужине Зеленскому настоятельно рекомендовали прекратить критику НАТО и удовлетвориться обещаниями членов G7, а не подвергать сомнению правильность их решений. Вместе с тем собеседники Bloomberg считают, что резкие высказывания украинского президента, скорее всего, были частью излюбленной стратегии по повышению ставок в ходе переговоров.На следующий день министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что "люди хотят немного благодарности". И вспомнил, как в 2022-м потратил одиннадцать часов, чтобы добраться из Лондона в Киев, где ему сразу вручили список оружия, необходимого ВСУ. "Знаете, мы не Amazon", — передает слова Уоллеса The Guardian.Зеленский ответил, что не понимает сути претензий — украинские власти всегда были благодарны партнерам. "Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", — сказал президент Украины.Бешеные угрозыПримечательно, что Джо Байден не пытался успокоить коллегу во время ужина и удалился в апартаменты. Унимать строптивого партнера пришлось менее значимым членам НАТО. Судя по сообщениям СМИ, Байден не смог бы вести нормальный диалог с Зеленским, даже если бы захотел. Как пишет The Washington Post, американская делегация была в ярости из-за того, что Зеленский назвал отказ пригласить Незалежную в Североатлантический альянс "абсурдом".Косвенно об этом можно судить по совместной пресс-конференции глав США и Украины. Журналисты спросили у Зеленского, как скоро он хочет присоединить страну к НАТО, но Байден попросту не дал ему ответить. "Через один час и двадцать минут. Вы, ребята, задаете действительно содержательные вопросы", — отрезал американец.Вместе с тем, по данным Deutsche Welle*, Байден намекнул Зеленскому: если Украина будет требовать слишком многого, США сократят военную помощь. Также некоторые участники саммита признались изданию, что Вашингтон, вероятно, не отказался от идеи разменять украинские территории на безопасность Киева. В частности, если нынешнее контрнаступление ВСУ провалится, Байден может начать подталкивать коллегу к переговорам с Россией, чтобы создать себе образ миротворца перед очередными президентскими выборами.Свадьбы не будетГлава Украинского института политики Руслан Бортник считает, что Киеву закрыта дорога в НАТО. Причем главную роль сыграла не спецоперация, а российско-украинское противостояние, которое началось в 2004-м. "Во время "оранжевой революции" Москва дала понять, что готова сражаться за Украину. При этом ближе всего к вступлению в Североатлантический альянс Украина была в 2008-м на саммите в Бухаресте. Все остальное — только риторика", — заявил эксперт украинским медиа.По его мнению, страны Запада не готовы отправлять на фронт собственных граждан и рисковать ради Киева выстроенными за сто лет социально-экономической и политической системами. Они могут сколько угодно сочувствовать республике, однако для них она все равно где-то на периферии интересов. Из этого политолог сделал вывод: у Украины есть шанс попасть в НАТО только по соглашению между блоком и Россией."Зеленский пытался организовать демарш, но он не может вступить в прямую конфронтацию с альянсом. При этом США, Великобритания и лидеры Евросоюза не дали Киеву даже индивидуальных гарантий безопасности в виде договора, например, о коллективной обороне. Есть только попытки откупиться от Украины новыми поставками оружия. Нельзя продолжать делать ставку только на помощь Запада", — заключил Бортник.Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев уверен, что в НАТО считают Россию равным противником, поэтому не хотят напрямую вмешиваться в конфликт. В разговоре с украинскими СМИ эксперт заметил: на Западе предпочитают, чтобы вместо них сражался Киев, который будут поддерживать деньгами и оружием. "Но если контрнаступление не достигнет поставленных целей, весной между украинскими властями и украинцами должен быть заключен новый общественный договор на тот случай, если помощь союзников не вырастет или вовсе сократится. Нужно решить, следует ли дальше проводить мобилизацию и идти на еще большие жертвы, или начать поиск компромиссов. Страны Запада тоже должны решить для себя, могут ли они победить Россию руками украинцев", — подчеркнул Карасев.По его словам, в Европе и США считают, что ведут "хорошую войну" с Россией, поскольку их граждане не гибнут на фронте. Украинские власти соглашаются на такие отношения, потому что не могут получить от партнеров ничего другого. "Украина давно заслужила членство в НАТО, но страны Запада не собираются заключать с ней официальный брак, так как их все устраивает", — сказал Карасев.В свою очередь, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что Киеву может не нравится стратегия западных партнеров, но изменить что-либо уже не удастся. "Чем бы ни закончилась СВО, Украина в НАТО не окажется — американцам это не нужно. Они определили для Киева роль Японии, Южной Кореи и Израиля. То есть Вашингтон хочет разместить на украинской земле военные базы, но не нести за судьбу республики никакой ответственности", — объясняет эксперт.Зеленский все понимает, однако не в силах перечить США, отмечает Жарихин. Поэтому президент Украины срывает гнев не на американцах, а на европейцах, которых считает такими же вассалами Вашингтона, как и он сам.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230713/ukraina-1883813051.html
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html
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украина, нато, сша, джо байден, владимир зеленский, вильнюс, литва, g7, политика, великобритания, бен уоллес
Украина, НАТО, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Вильнюс, Литва, G7, Политика, Великобритания, Бен Уоллес

НАТО в бешенстве. Зеленский показал, кто главный в Европе

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Саммит в Вильнюсе обернулся громким скандалом. Западных лидеров возмутило поведение Владимира Зеленского, и ему посоветовали "остыть", чтобы не лишиться помощи. О холодном душе для Киева — в материале РИА Новости.

Не в то горло

По данным Bloomberg, на совместном ужине Зеленскому настоятельно рекомендовали прекратить критику НАТО и удовлетвориться обещаниями членов G7, а не подвергать сомнению правильность их решений. Вместе с тем собеседники Bloomberg считают, что резкие высказывания украинского президента, скорее всего, были частью излюбленной стратегии по повышению ставок в ходе переговоров.
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент США Джо Байден на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент США Джо Байден на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент США Джо Байден на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
На следующий день министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что "люди хотят немного благодарности". И вспомнил, как в 2022-м потратил одиннадцать часов, чтобы добраться из Лондона в Киев, где ему сразу вручили список оружия, необходимого ВСУ. "Знаете, мы не Amazon", — передает слова Уоллеса The Guardian.
Зеленский ответил, что не понимает сути претензий — украинские власти всегда были благодарны партнерам. "Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", — сказал президент Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Истерический" саммит. Зеленский заставил НАТО пойти на крайние меры
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Бешеные угрозы

Примечательно, что Джо Байден не пытался успокоить коллегу во время ужина и удалился в апартаменты. Унимать строптивого партнера пришлось менее значимым членам НАТО. Судя по сообщениям СМИ, Байден не смог бы вести нормальный диалог с Зеленским, даже если бы захотел. Как пишет The Washington Post, американская делегация была в ярости из-за того, что Зеленский назвал отказ пригласить Незалежную в Североатлантический альянс "абсурдом".
Косвенно об этом можно судить по совместной пресс-конференции глав США и Украины. Журналисты спросили у Зеленского, как скоро он хочет присоединить страну к НАТО, но Байден попросту не дал ему ответить. "Через один час и двадцать минут. Вы, ребята, задаете действительно содержательные вопросы", — отрезал американец.
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе
Вместе с тем, по данным Deutsche Welle*, Байден намекнул Зеленскому: если Украина будет требовать слишком многого, США сократят военную помощь. Также некоторые участники саммита признались изданию, что Вашингтон, вероятно, не отказался от идеи разменять украинские территории на безопасность Киева. В частности, если нынешнее контрнаступление ВСУ провалится, Байден может начать подталкивать коллегу к переговорам с Россией, чтобы создать себе образ миротворца перед очередными президентскими выборами.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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11 июля, 08:00

Свадьбы не будет

Глава Украинского института политики Руслан Бортник считает, что Киеву закрыта дорога в НАТО. Причем главную роль сыграла не спецоперация, а российско-украинское противостояние, которое началось в 2004-м. "Во время "оранжевой революции" Москва дала понять, что готова сражаться за Украину. При этом ближе всего к вступлению в Североатлантический альянс Украина была в 2008-м на саммите в Бухаресте. Все остальное — только риторика", — заявил эксперт украинским медиа.
По его мнению, страны Запада не готовы отправлять на фронт собственных граждан и рисковать ради Киева выстроенными за сто лет социально-экономической и политической системами. Они могут сколько угодно сочувствовать республике, однако для них она все равно где-то на периферии интересов. Из этого политолог сделал вывод: у Украины есть шанс попасть в НАТО только по соглашению между блоком и Россией.
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
"Зеленский пытался организовать демарш, но он не может вступить в прямую конфронтацию с альянсом. При этом США, Великобритания и лидеры Евросоюза не дали Киеву даже индивидуальных гарантий безопасности в виде договора, например, о коллективной обороне. Есть только попытки откупиться от Украины новыми поставками оружия. Нельзя продолжать делать ставку только на помощь Запада", — заключил Бортник.
Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев уверен, что в НАТО считают Россию равным противником, поэтому не хотят напрямую вмешиваться в конфликт. В разговоре с украинскими СМИ эксперт заметил: на Западе предпочитают, чтобы вместо них сражался Киев, который будут поддерживать деньгами и оружием. "Но если контрнаступление не достигнет поставленных целей, весной между украинскими властями и украинцами должен быть заключен новый общественный договор на тот случай, если помощь союзников не вырастет или вовсе сократится. Нужно решить, следует ли дальше проводить мобилизацию и идти на еще большие жертвы, или начать поиск компромиссов. Страны Запада тоже должны решить для себя, могут ли они победить Россию руками украинцев", — подчеркнул Карасев.
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
По его словам, в Европе и США считают, что ведут "хорошую войну" с Россией, поскольку их граждане не гибнут на фронте. Украинские власти соглашаются на такие отношения, потому что не могут получить от партнеров ничего другого. "Украина давно заслужила членство в НАТО, но страны Запада не собираются заключать с ней официальный брак, так как их все устраивает", — сказал Карасев.
В свою очередь, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что Киеву может не нравится стратегия западных партнеров, но изменить что-либо уже не удастся. "Чем бы ни закончилась СВО, Украина в НАТО не окажется — американцам это не нужно. Они определили для Киева роль Японии, Южной Кореи и Израиля. То есть Вашингтон хочет разместить на украинской земле военные базы, но не нести за судьбу республики никакой ответственности", — объясняет эксперт.
Зеленский все понимает, однако не в силах перечить США, отмечает Жарихин. Поэтому президент Украины срывает гнев не на американцах, а на европейцах, которых считает такими же вассалами Вашингтона, как и он сам.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
Подбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Надежд не осталось. К чему привело контрнаступление Украины
30 июня, 08:00
 
УкраинаНАТОСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийВильнюсЛитваG7ПолитикаВеликобританияБен Уоллес
 
 
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