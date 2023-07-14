https://ria.ru/20230714/narkotiki-1884134111.html

В Киеве захотели выращивать марихуану в Крыму

В Киеве захотели выращивать марихуану в Крыму - РИА Новости, 14.07.2023

В Киеве захотели выращивать марихуану в Крыму

Украина хочет в рамках "восстановления" Крыма выращивать там марихуану, заявила представитель Владимира Зеленского по полуострову Тамила Ташева на своей... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:44

2023-07-14T10:44

2023-07-14T12:11

специальная военная операция на украине

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верховная рада украины

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина хочет в рамках "восстановления" Крыма выращивать там марихуану, заявила представитель Владимира Зеленского по полуострову Тамила Ташева на своей странице в соцсети. "Выращивание медицинского каннабиса в отдельных районах Крыма (после его легализации на Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту их в другие страны, где это вещество легализовано", — написала она, цитируя украинскую "Стратегию экономического восстановления Крыма". По словам Ташевой, эту стратегию она разработала в прошлом году вместе с Киевской школой экономики, Министерством развития общин, территорий и инфрастуктуры Украины и центром оборонных стратегий. В конце июня Владимир Зеленский на заседании Верховной рады выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. В четверг украинский парламент в первом чтении поддержал законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны, далее инициативу будут рассматривать во втором чтении. Украинские власти не раз заявляли, что Киев готовится к военному захвату Крыма. Глава комитета по законодательству парламента полуострова Сергей Трофимов призвал Зеленского умерить свои аппетиты в отношении региона. По его словам, все, на что может рассчитывать и претендовать украинский президент, — это "дырка от бублика или от мертвого осла уши". Крым всегда был, есть и будет российским, отметил он. Глава республиканского парламента Владимир Константинов назвал заявление украинских политиков о предстоящем захвате Крыма "идиотскими рассуждениями" и пообещал, что со всеми подобными персонажами разговор будет коротким. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуострова и новых регионов России, "освобожденных из лап нацистов, наркоману с Банковой не видать как своих ушей".

https://ria.ru/20230709/legalizatsiya-1883032995.html

https://ria.ru/20230329/narkomany-1861417750.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр