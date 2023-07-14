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В Киеве захотели выращивать марихуану в Крыму - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 14.07.2023 (обновлено: 12:11 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/narkotiki-1884134111.html
В Киеве захотели выращивать марихуану в Крыму
В Киеве захотели выращивать марихуану в Крыму - РИА Новости, 14.07.2023
В Киеве захотели выращивать марихуану в Крыму
Украина хочет в рамках "восстановления" Крыма выращивать там марихуану, заявила представитель Владимира Зеленского по полуострову Тамила Ташева на своей... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:44
2023-07-14T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина хочет в рамках "восстановления" Крыма выращивать там марихуану, заявила представитель Владимира Зеленского по полуострову Тамила Ташева на своей странице в соцсети. "Выращивание медицинского каннабиса в отдельных районах Крыма (после его легализации на Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту их в другие страны, где это вещество легализовано", — написала она, цитируя украинскую "Стратегию экономического восстановления Крыма". По словам Ташевой, эту стратегию она разработала в прошлом году вместе с Киевской школой экономики, Министерством развития общин, территорий и инфрастуктуры Украины и центром оборонных стратегий. В конце июня Владимир Зеленский на заседании Верховной рады выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. В четверг украинский парламент в первом чтении поддержал законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны, далее инициативу будут рассматривать во втором чтении. Украинские власти не раз заявляли, что Киев готовится к военному захвату Крыма. Глава комитета по законодательству парламента полуострова Сергей Трофимов призвал Зеленского умерить свои аппетиты в отношении региона. По его словам, все, на что может рассчитывать и претендовать украинский президент, — это "дырка от бублика или от мертвого осла уши". Крым всегда был, есть и будет российским, отметил он. Глава республиканского парламента Владимир Константинов назвал заявление украинских политиков о предстоящем захвате Крыма "идиотскими рассуждениями" и пообещал, что со всеми подобными персонажами разговор будет коротким. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуострова и новых регионов России, "освобожденных из лап нацистов, наркоману с Банковой не видать как своих ушей".
https://ria.ru/20230709/legalizatsiya-1883032995.html
https://ria.ru/20230329/narkomany-1861417750.html
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в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Россия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве захотели выращивать марихуану в Крыму

Представитель Зеленского Ташева: Украина хочет выращивать медицинский каннабис в Крыму

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украина хочет в рамках "восстановления" Крыма выращивать там марихуану, заявила представитель Владимира Зеленского по полуострову Тамила Ташева на своей странице в соцсети.
«
"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных районах Крыма (после его легализации на Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту их в другие страны, где это вещество легализовано", — написала она, цитируя украинскую "Стратегию экономического восстановления Крыма".
По словам Ташевой, эту стратегию она разработала в прошлом году вместе с Киевской школой экономики, Министерством развития общин, территорий и инфрастуктуры Украины и центром оборонных стратегий.
В конце июня Владимир Зеленский на заседании Верховной рады выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. В четверг украинский парламент в первом чтении поддержал законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны, далее инициативу будут рассматривать во втором чтении.
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Украинские власти не раз заявляли, что Киев готовится к военному захвату Крыма. Глава комитета по законодательству парламента полуострова Сергей Трофимов призвал Зеленского умерить свои аппетиты в отношении региона. По его словам, все, на что может рассчитывать и претендовать украинский президент, — это "дырка от бублика или от мертвого осла уши". Крым всегда был, есть и будет российским, отметил он.
Глава республиканского парламента Владимир Константинов назвал заявление украинских политиков о предстоящем захвате Крыма "идиотскими рассуждениями" и пообещал, что со всеми подобными персонажами разговор будет коротким. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуострова и новых регионов России, "освобожденных из лап нацистов, наркоману с Банковой не видать как своих ушей".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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