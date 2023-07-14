https://ria.ru/20230714/namestnik-1884304709.html

Наместника Киево-Печерской лавры отправили под стражу

Наместника Киево-Печерской лавры отправили под стражу - РИА Новости, 14.07.2023

Наместника Киево-Печерской лавры отправили под стражу

Суд на Украине постановил заключить под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, передает агентство УНИАН. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T22:15

2023-07-14T22:15

2023-07-14T23:04

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Суд на Украине постановил заключить под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, передает агентство УНИАН."Изменить подозреваемому Лебедю Петру Дмитриевичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей сроком до 14 августа 2023 года", — огласила решение судья.Кроме того, митрополиту дали возможность внести залог в размере 33 миллионов гривен (893,5 тысячи долларов). Священнослужитель, в свою очередь, выразил несогласие с решением суда и заявил, что у него нет таких денег."Меня судят за Христа, за церковь, за веру. <...> Дальше дело адвокатов", — сказал он после оглашения приговора.По словам митрополита, выносившая решение судья "показала, что она под давлением людей, которые в этом заинтересованы". Перед тем как его вывели из зала, Павел попросил разрешить ему взять из машины таблетки и Евангелие.Накануне СБУ предъявила новые обвинения священнослужителю. Ему вменяют повторное нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также повторное "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии России против Украины". Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался в марте, после того как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов покинуть монастырь к концу месяца. Впрочем, как заявлял глава ведомства Александр Ткаченко, монахи могли бы остаться, если бы согласились перейти в раскольническую ПЦУ.В УПЦ заявили, что расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Верующие по мере сил препятствовали работе комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В результате задержали не менее четырех прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Всех их отправили под домашний арест.Наместник монастыря митрополит Павел заверил, что братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России. По его словам, ему предлагали снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в ПЦУ.

https://ria.ru/20230713/dragotsennosti-1883877367.html

https://ria.ru/20230714/pavel-1884298441.html

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