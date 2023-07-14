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Штурмовики ЦВО получили награды на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.07.2023
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05:06 14.07.2023 (обновлено: 08:40 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/nagrady-1884106914.html
Штурмовики ЦВО получили награды на Краснолиманском направлении
Штурмовики ЦВО получили награды на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.07.2023
Штурмовики ЦВО получили награды на Краснолиманском направлении
Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на линии фронта на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T05:06
2023-07-14T08:40
центральный военный округ
россия
безопасность
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на линии фронта на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Мои военнослужащие сегодня были награждены медалью "За отвагу", "За боевые отличия" и ведомственными наградами "Участнику специальной военной операции", - сообщил военнослужащий с позывным "Спутник".По его словам, награды были получены за удержание обороны во время контрнаступления противника. "Мы свои позиции удержали, не допустив проникновения (противника - ред.) на свою территорию, уничтожив превосходящие силы противника и техники", - добавил боец. Торжественное награждение военнослужащих ЦВО, отличившихся в ходе выполнения боевых задач, состоялось непосредственно в зоне боевых действий. Медали вручали на краснолиманском направлении. В оборонном ведомстве отметили, что свыше 100 тысяч государственных и ведомственных наград было вручено военнослужащим Центрального военного округа в ходе специальной военной операции.
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Награждение бойцов штурмовых отрядов ЦВО
Бойцы штурмовых отрядов ЦВО получили награды на линии фронта на краснолиманском направлении, рассказали РИА Новости в Минобороны.
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центральный военный округ, россия, безопасность
Центральный военный округ, Россия, Безопасность
Штурмовики ЦВО получили награды на Краснолиманском направлении

Бойцы отрядов ЦВО получили награды на линии фронта на Краснолиманском направлении

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на линии фронта на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Мои военнослужащие сегодня были награждены медалью "За отвагу", "За боевые отличия" и ведомственными наградами "Участнику специальной военной операции", - сообщил военнослужащий с позывным "Спутник".
По его словам, награды были получены за удержание обороны во время контрнаступления противника.
"Мы свои позиции удержали, не допустив проникновения (противника - ред.) на свою территорию, уничтожив превосходящие силы противника и техники", - добавил боец.
Торжественное награждение военнослужащих ЦВО, отличившихся в ходе выполнения боевых задач, состоялось непосредственно в зоне боевых действий. Медали вручали на краснолиманском направлении.
В оборонном ведомстве отметили, что свыше 100 тысяч государственных и ведомственных наград было вручено военнослужащим Центрального военного округа в ходе специальной военной операции.
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