https://ria.ru/20230714/nagrady-1884106914.html
Штурмовики ЦВО получили награды на Краснолиманском направлении
Штурмовики ЦВО получили награды на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.07.2023
Штурмовики ЦВО получили награды на Краснолиманском направлении
Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на линии фронта на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T05:06
2023-07-14T05:06
2023-07-14T08:40
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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на линии фронта на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Мои военнослужащие сегодня были награждены медалью "За отвагу", "За боевые отличия" и ведомственными наградами "Участнику специальной военной операции", - сообщил военнослужащий с позывным "Спутник".По его словам, награды были получены за удержание обороны во время контрнаступления противника. "Мы свои позиции удержали, не допустив проникновения (противника - ред.) на свою территорию, уничтожив превосходящие силы противника и техники", - добавил боец. Торжественное награждение военнослужащих ЦВО, отличившихся в ходе выполнения боевых задач, состоялось непосредственно в зоне боевых действий. Медали вручали на краснолиманском направлении. В оборонном ведомстве отметили, что свыше 100 тысяч государственных и ведомственных наград было вручено военнослужащим Центрального военного округа в ходе специальной военной операции.
https://ria.ru/20230714/nastuplenie-1884106773.html
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Награждение бойцов штурмовых отрядов ЦВО
Бойцы штурмовых отрядов ЦВО получили награды на линии фронта на краснолиманском направлении, рассказали РИА Новости в Минобороны.
2023-07-14T05:06
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РИА Новости
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центральный военный округ, россия, безопасность
Центральный военный округ, Россия, Безопасность
Штурмовики ЦВО получили награды на Краснолиманском направлении
Бойцы отрядов ЦВО получили награды на линии фронта на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на линии фронта на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Мои военнослужащие сегодня были награждены медалью "За отвагу", "За боевые отличия" и ведомственными наградами "Участнику специальной военной операции", - сообщил военнослужащий с позывным "Спутник".
По его словам, награды были получены за удержание обороны во время контрнаступления противника.
"Мы свои позиции удержали, не допустив проникновения (противника - ред.) на свою территорию, уничтожив превосходящие силы противника и техники", - добавил боец.
Торжественное награждение военнослужащих ЦВО, отличившихся в ходе выполнения боевых задач, состоялось непосредственно в зоне боевых действий. Медали вручали на краснолиманском направлении.
В оборонном ведомстве отметили, что свыше 100 тысяч государственных и ведомственных наград было вручено военнослужащим Центрального военного округа в ходе специальной военной операции.
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