https://ria.ru/20230714/nagrady-1884106914.html

Штурмовики ЦВО получили награды на Краснолиманском направлении

Штурмовики ЦВО получили награды на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.07.2023

Штурмовики ЦВО получили награды на Краснолиманском направлении

Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на линии фронта на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T05:06

2023-07-14T05:06

2023-07-14T08:40

центральный военный округ

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Бойцы штурмовых отрядов Центрального военного округа (ЦВО) получили награды на линии фронта на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Мои военнослужащие сегодня были награждены медалью "За отвагу", "За боевые отличия" и ведомственными наградами "Участнику специальной военной операции", - сообщил военнослужащий с позывным "Спутник".По его словам, награды были получены за удержание обороны во время контрнаступления противника. "Мы свои позиции удержали, не допустив проникновения (противника - ред.) на свою территорию, уничтожив превосходящие силы противника и техники", - добавил боец. Торжественное награждение военнослужащих ЦВО, отличившихся в ходе выполнения боевых задач, состоялось непосредственно в зоне боевых действий. Медали вручали на краснолиманском направлении. В оборонном ведомстве отметили, что свыше 100 тысяч государственных и ведомственных наград было вручено военнослужащим Центрального военного округа в ходе специальной военной операции.

https://ria.ru/20230714/nastuplenie-1884106773.html

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Награждение бойцов штурмовых отрядов ЦВО Бойцы штурмовых отрядов ЦВО получили награды на линии фронта на краснолиманском направлении, рассказали РИА Новости в Минобороны. 2023-07-14T05:06 true PT1M29S

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центральный военный округ, россия, безопасность