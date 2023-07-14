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Итальянский художник посвятил мурал в Мариуполе пострадавшим детям Донбасса - РИА Новости, 14.07.2023
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20:10 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/mural-1884295465.html
Итальянский художник посвятил мурал в Мариуполе пострадавшим детям Донбасса
Итальянский художник посвятил мурал в Мариуполе пострадавшим детям Донбасса - РИА Новости, 14.07.2023
Итальянский художник посвятил мурал в Мариуполе пострадавшим детям Донбасса
Итальянский уличный художник Чиро Черулло, известный как Йорит, нарисовал в Мариуполе мурал, посвященный пострадавшим детям Донбасса. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T20:10
2023-07-14T20:10
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РИМ, 14 июл – РИА Новости. Итальянский уличный художник Чиро Черулло, известный как Йорит, нарисовал в Мариуполе мурал, посвященный пострадавшим детям Донбасса. "Я поместил изображение девочки из Донецка на фасаде девятиэтажки, чтобы показать лицемерие Запада, который годами не занимался этим гражданским конфликтом, пока в прошлом году не вмешалась Россия. Запад не интересовали дети, которые все это время находились под бомбами, но когда пришло время напасть на Россию через медиа, а теперь уже военными методом, они быстро мобилизовались под предлогом гуманизма и защиты свободы", - заявил он РИА Новости. По словам Йорита, жители Мариуполя оценили новый мурал, даже попросив его расписаться краской из баллончика на капоте автомобиля. Автор изображений Юрия Гагарина в подмосковном Одинцове и Федора Достоевского в Неаполе, Йорит рассказал, что высота нынешней работы составила 27-30 метров. В глазах девочки он поместил флаг ДНР, а по бокам от нее – падающие натовские бомбы. По своей традиции художник нанес рисунок поверх цитаты, которой в этот раз стали слова из антивоенной песни неаполитанского исполнителя Энцо Авитабиле.
https://ria.ru/20230602/zemfira-1875713838.html
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мариуполь, юрий гагарин (космонавт), донбасс, неаполь, федор достоевский
Мариуполь, Юрий Гагарин (космонавт), Донбасс, Неаполь, Федор Достоевский
Итальянский художник посвятил мурал в Мариуполе пострадавшим детям Донбасса

Итальянский художник Черулло посвятил свой мурал в Мариуполе пострадавшим детям Донбасса

© РИА НовостиИтальянский уличный художник Чиро Черулло, известный как Йорит, нарисовал в Мариуполе мурал, посвященный пострадавшим детям Донбасса
Итальянский уличный художник Чиро Черулло, известный как Йорит, нарисовал в Мариуполе мурал, посвященный пострадавшим детям Донбасса - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости
Итальянский уличный художник Чиро Черулло, известный как Йорит, нарисовал в Мариуполе мурал, посвященный пострадавшим детям Донбасса
Читать ria.ru в
РИМ, 14 июл – РИА Новости. Итальянский уличный художник Чиро Черулло, известный как Йорит, нарисовал в Мариуполе мурал, посвященный пострадавшим детям Донбасса.
«
"Я поместил изображение девочки из Донецка на фасаде девятиэтажки, чтобы показать лицемерие Запада, который годами не занимался этим гражданским конфликтом, пока в прошлом году не вмешалась Россия. Запад не интересовали дети, которые все это время находились под бомбами, но когда пришло время напасть на Россию через медиа, а теперь уже военными методом, они быстро мобилизовались под предлогом гуманизма и защиты свободы", - заявил он РИА Новости.
Граффити Земфиры в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Граффити Земфиры* заменили изображением российского военного с ребенком
2 июня, 11:32
По словам Йорита, жители Мариуполя оценили новый мурал, даже попросив его расписаться краской из баллончика на капоте автомобиля.
Автор изображений Юрия Гагарина в подмосковном Одинцове и Федора Достоевского в Неаполе, Йорит рассказал, что высота нынешней работы составила 27-30 метров. В глазах девочки он поместил флаг ДНР, а по бокам от нее – падающие натовские бомбы. По своей традиции художник нанес рисунок поверх цитаты, которой в этот раз стали слова из антивоенной песни неаполитанского исполнителя Энцо Авитабиле.
Лев Яшин - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
В Краснодаре удалили граффити с советским вратарем Яшиным
31 мая, 17:42
 
МариупольЮрий Гагарин (космонавт)ДонбассНеапольФедор Достоевский
 
 
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