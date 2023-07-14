https://ria.ru/20230714/mural-1884295465.html

Итальянский художник посвятил мурал в Мариуполе пострадавшим детям Донбасса

Итальянский художник посвятил мурал в Мариуполе пострадавшим детям Донбасса - РИА Новости, 14.07.2023

Итальянский художник посвятил мурал в Мариуполе пострадавшим детям Донбасса

Итальянский уличный художник Чиро Черулло, известный как Йорит, нарисовал в Мариуполе мурал, посвященный пострадавшим детям Донбасса. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T20:10

2023-07-14T20:10

2023-07-14T20:10

мариуполь

юрий гагарин (космонавт)

донбасс

неаполь

федор достоевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884294952_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_93a28db4511b0d5768ead7fb38821ca9.jpg

РИМ, 14 июл – РИА Новости. Итальянский уличный художник Чиро Черулло, известный как Йорит, нарисовал в Мариуполе мурал, посвященный пострадавшим детям Донбасса. "Я поместил изображение девочки из Донецка на фасаде девятиэтажки, чтобы показать лицемерие Запада, который годами не занимался этим гражданским конфликтом, пока в прошлом году не вмешалась Россия. Запад не интересовали дети, которые все это время находились под бомбами, но когда пришло время напасть на Россию через медиа, а теперь уже военными методом, они быстро мобилизовались под предлогом гуманизма и защиты свободы", - заявил он РИА Новости. По словам Йорита, жители Мариуполя оценили новый мурал, даже попросив его расписаться краской из баллончика на капоте автомобиля. Автор изображений Юрия Гагарина в подмосковном Одинцове и Федора Достоевского в Неаполе, Йорит рассказал, что высота нынешней работы составила 27-30 метров. В глазах девочки он поместил флаг ДНР, а по бокам от нее – падающие натовские бомбы. По своей традиции художник нанес рисунок поверх цитаты, которой в этот раз стали слова из антивоенной песни неаполитанского исполнителя Энцо Авитабиле.

https://ria.ru/20230602/zemfira-1875713838.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230531/graffiti-1875385949.html

мариуполь

донбасс

неаполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, юрий гагарин (космонавт), донбасс, неаполь, федор достоевский