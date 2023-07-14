Итальянский художник посвятил мурал в Мариуполе пострадавшим детям Донбасса
Итальянский художник Черулло посвятил свой мурал в Мариуполе пострадавшим детям Донбасса
© РИА НовостиИтальянский уличный художник Чиро Черулло, известный как Йорит, нарисовал в Мариуполе мурал, посвященный пострадавшим детям Донбасса
Итальянский уличный художник Чиро Черулло, известный как Йорит, нарисовал в Мариуполе мурал, посвященный пострадавшим детям Донбасса
РИМ, 14 июл – РИА Новости. Итальянский уличный художник Чиро Черулло, известный как Йорит, нарисовал в Мариуполе мурал, посвященный пострадавшим детям Донбасса.
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"Я поместил изображение девочки из Донецка на фасаде девятиэтажки, чтобы показать лицемерие Запада, который годами не занимался этим гражданским конфликтом, пока в прошлом году не вмешалась Россия. Запад не интересовали дети, которые все это время находились под бомбами, но когда пришло время напасть на Россию через медиа, а теперь уже военными методом, они быстро мобилизовались под предлогом гуманизма и защиты свободы", - заявил он РИА Новости.
По словам Йорита, жители Мариуполя оценили новый мурал, даже попросив его расписаться краской из баллончика на капоте автомобиля.
Автор изображений Юрия Гагарина в подмосковном Одинцове и Федора Достоевского в Неаполе, Йорит рассказал, что высота нынешней работы составила 27-30 метров. В глазах девочки он поместил флаг ДНР, а по бокам от нее – падающие натовские бомбы. По своей традиции художник нанес рисунок поверх цитаты, которой в этот раз стали слова из антивоенной песни неаполитанского исполнителя Энцо Авитабиле.