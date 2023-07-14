https://ria.ru/20230714/morg-1884216470.html

Самарское управление СК заинтересовалось "частным моргом" в гараже

Самарское управление СК заинтересовалось "частным моргом" в гараже - РИА Новости, 14.07.2023

Самарское управление СК заинтересовалось "частным моргом" в гараже

Следователи в Самарской области проводят проверку после видео об оборудованном в гараже "частном морге", сообщили РИА Новости в областном управлении СК РФ. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:50

2023-07-14T14:50

2023-07-14T14:50

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

самарская область

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САМАРА, 14 июл – РИА Новости. Следователи в Самарской области проводят проверку после видео об оборудованном в гараже "частном морге", сообщили РИА Новости в областном управлении СК РФ. "Проверка начата", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, проводят ли следователи проверку после видео о "частном морге". Ранее самарская журналистка Ксения Штефан в своем телеграм-канале опубликовала видео, в котором описывает, как обнаружила в "частном морге" - гаражном боксе - тела пожилых людей, сложенных друг на друга в холодильнике с надписью "охлажденное мясо". В главке МВД по области ранее рассказали РИА Новости, что по факту публикации началась процессуальная проверка. Губернатор взял ход расследования на контроль.

https://ria.ru/20230713/ubiystvo-1884077106.html

самарская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), самарская область