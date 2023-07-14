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Самарское управление СК заинтересовалось "частным моргом" в гараже - РИА Новости, 14.07.2023
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14:50 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/morg-1884216470.html
Самарское управление СК заинтересовалось "частным моргом" в гараже
Самарское управление СК заинтересовалось "частным моргом" в гараже - РИА Новости, 14.07.2023
Самарское управление СК заинтересовалось "частным моргом" в гараже
Следователи в Самарской области проводят проверку после видео об оборудованном в гараже "частном морге", сообщили РИА Новости в областном управлении СК РФ. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:50
2023-07-14T14:50
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
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САМАРА, 14 июл – РИА Новости. Следователи в Самарской области проводят проверку после видео об оборудованном в гараже "частном морге", сообщили РИА Новости в областном управлении СК РФ. "Проверка начата", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, проводят ли следователи проверку после видео о "частном морге". Ранее самарская журналистка Ксения Штефан в своем телеграм-канале опубликовала видео, в котором описывает, как обнаружила в "частном морге" - гаражном боксе - тела пожилых людей, сложенных друг на друга в холодильнике с надписью "охлажденное мясо". В главке МВД по области ранее рассказали РИА Новости, что по факту публикации началась процессуальная проверка. Губернатор взял ход расследования на контроль.
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самарская область
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), самарская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Самарская область
Самарское управление СК заинтересовалось "частным моргом" в гараже

СУСК по Самарской области проводит проверку после публикации о "частном морге" в гараже

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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САМАРА, 14 июл – РИА Новости. Следователи в Самарской области проводят проверку после видео об оборудованном в гараже "частном морге", сообщили РИА Новости в областном управлении СК РФ.
"Проверка начата", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, проводят ли следователи проверку после видео о "частном морге".
Ранее самарская журналистка Ксения Штефан в своем телеграм-канале опубликовала видео, в котором описывает, как обнаружила в "частном морге" - гаражном боксе - тела пожилых людей, сложенных друг на друга в холодильнике с надписью "охлажденное мясо". В главке МВД по области ранее рассказали РИА Новости, что по факту публикации началась процессуальная проверка.
Губернатор взял ход расследования на контроль.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Самарская область
 
 
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