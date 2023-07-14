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В Молдавии распорядились усилить меры безопасности в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 14.07.2023
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21:04 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/moldaviya-1884299970.html
В Молдавии распорядились усилить меры безопасности в аэропорту Кишинева
В Молдавии распорядились усилить меры безопасности в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 14.07.2023
В Молдавии распорядились усилить меры безопасности в аэропорту Кишинева
Премьер Молдавии Дорин Речан выступил с инициативой об усилении мер безопасности в аэропорту Кишинева, где 30 июня произошло двойное убийство, заявил в пятницу... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T21:04
2023-07-14T21:04
в мире
молдавия
дорин речан
кишинев
здоровье - общество
таджикистан
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КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан выступил с инициативой об усилении мер безопасности в аэропорту Кишинева, где 30 июня произошло двойное убийство, заявил в пятницу официальный представитель молдавского правительства Даниэл Водэ. "Дорин Речан заслушал отчет ответственных лиц за защиту Международного аэропорта Кишинева. По итогам встречи премьер распорядился применить дополнительные меры по обеспечению безопасности", - сообщил Водэ в своем Telegram-канале. В частности, премьер поручил пересмотреть в течение 20 дней протоколы безопасности в аэропорту и на прилегающей территории, создать центр анализа и быстрого реагирования на территории объекта, откорректировать порядок активного патрулирования в районе, прилегающем к аэропорту, усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся управления лицами, не допущенными на территорию Молдавии, провести серию учений, моделирующих различные ситуации в контексте безопасности в регионе, по некоторым сценариям с учетом текущего регионального контекста. Речан также предложил оптимизировать каналы межведомственной коммуникации в кризисных ситуациях. Оппозиция в Молдавии считает, что власти оказались не в состоянии обеспечить безопасность населения и стратегических объектов и призывала подать в отставку руководство правоохранительных структур в связи с произошедшей трагедией. Также ряд оппозиционных партий, включая социалистов, коммунистов, Либерально-демократической партии, политблок ШОР высказались за отставку самого премьера Речана. В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. Стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила 1 июля, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании мужчина получил тяжелое ранение и 3 июля скончался в больнице.
https://ria.ru/20230709/kishinev-1883102484.html
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в мире, молдавия, дорин речан, кишинев, здоровье - общество, таджикистан
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Кишинев, Здоровье - Общество, Таджикистан
В Молдавии распорядились усилить меры безопасности в аэропорту Кишинева

Премьер Молдавии выступил с инициативой об усилении мер безопасности в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан выступил с инициативой об усилении мер безопасности в аэропорту Кишинева, где 30 июня произошло двойное убийство, заявил в пятницу официальный представитель молдавского правительства Даниэл Водэ.
"Дорин Речан заслушал отчет ответственных лиц за защиту Международного аэропорта Кишинева. По итогам встречи премьер распорядился применить дополнительные меры по обеспечению безопасности", - сообщил Водэ в своем Telegram-канале.
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В частности, премьер поручил пересмотреть в течение 20 дней протоколы безопасности в аэропорту и на прилегающей территории, создать центр анализа и быстрого реагирования на территории объекта, откорректировать порядок активного патрулирования в районе, прилегающем к аэропорту, усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся управления лицами, не допущенными на территорию Молдавии, провести серию учений, моделирующих различные ситуации в контексте безопасности в регионе, по некоторым сценариям с учетом текущего регионального контекста. Речан также предложил оптимизировать каналы межведомственной коммуникации в кризисных ситуациях.
Оппозиция в Молдавии считает, что власти оказались не в состоянии обеспечить безопасность населения и стратегических объектов и призывала подать в отставку руководство правоохранительных структур в связи с произошедшей трагедией. Также ряд оппозиционных партий, включая социалистов, коммунистов, Либерально-демократической партии, политблок ШОР высказались за отставку самого премьера Речана.
В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. Стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила 1 июля, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании мужчина получил тяжелое ранение и 3 июля скончался в больнице.
Машины противопожарной службы у аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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3 июля, 22:48
 
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