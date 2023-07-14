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Миронов предложил передать ЧВК под контроль СВР - РИА Новости, 14.07.2023
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16:37 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/mironov-1884249888.html
Миронов предложил передать ЧВК под контроль СВР
Миронов предложил передать ЧВК под контроль СВР - РИА Новости, 14.07.2023
Миронов предложил передать ЧВК под контроль СВР
Глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил передать ЧВК под контроль Службы внешней разведки для работы за рубежом, сообщает его... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:37
2023-07-14T16:37
безопасность
россия
белоруссия
ростов-на-дону
сергей миронов
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил передать ЧВК под контроль Службы внешней разведки для работы за рубежом, сообщает его пресс-служба. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью "Коммерсанту" отмечал, что в России нет закона о частных военных организациях и "группа ("Вагнер" - ред.) есть, но юридически не существует". Вопрос о ее легализации непростой и требует обсуждения в правительстве и парламенте, приводило издание слова главы государства. По мнению Миронова, очевидно, что встреча Путина в Кремле с командирами "Вагнера" была посвящена именно перспективам их дальнейшей службы на благо России. "Да, есть определенные сложности с организацией этого процесса, но все можно обсудить и прийти к наиболее оптимальному решению. Например, передать ЧВК под контроль СВР для работы за рубежом. Фракция СРЗП готова к предметному и серьезному диалогу с коллегами в Госдуме и правительстве по этому вопросу", - приводит слова Миронова его пресс-служба. Ранее Миронов сообщил РИА Новости, что законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний будет заново внесен в Думу в ближайшее время. Он также отмечал, что СРЗП собирается ещё раз внести законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций в Госдуму В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.
https://ria.ru/20230627/mironov-1880729057.html
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безопасность, россия, белоруссия, ростов-на-дону, сергей миронов, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф
Безопасность, Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Сергей Миронов, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ
Миронов предложил передать ЧВК под контроль СВР

Миронов предложил передать ЧВК под контроль Службы внешней разведки для работы за рубежом

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов предложил передать ЧВК под контроль Службы внешней разведки для работы за рубежом, сообщает его пресс-служба.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью "Коммерсанту" отмечал, что в России нет закона о частных военных организациях и "группа ("Вагнер" - ред.) есть, но юридически не существует". Вопрос о ее легализации непростой и требует обсуждения в правительстве и парламенте, приводило издание слова главы государства.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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По мнению Миронова, очевидно, что встреча Путина в Кремле с командирами "Вагнера" была посвящена именно перспективам их дальнейшей службы на благо России.
"Да, есть определенные сложности с организацией этого процесса, но все можно обсудить и прийти к наиболее оптимальному решению. Например, передать ЧВК под контроль СВР для работы за рубежом. Фракция СРЗП готова к предметному и серьезному диалогу с коллегами в Госдуме и правительстве по этому вопросу", - приводит слова Миронова его пресс-служба.
Ранее Миронов сообщил РИА Новости, что законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний будет заново внесен в Думу в ближайшее время.
Он также отмечал, что СРЗП собирается ещё раз внести законопроект о регулировании деятельности российских частных военных организаций в Госдуму
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться к своим родным и близким или уйти в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.
По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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Вчера, 14:06
 
БезопасностьРоссияБелоруссияРостов-на-ДонуСергей МироновЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФ
 
 
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