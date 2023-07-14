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В Черном море обнаружили бесконтрольно плавающую украинскую мину
В Черном море обнаружили бесконтрольно плавающую украинскую мину - РИА Новости, 14.07.2023
В Черном море обнаружили бесконтрольно плавающую украинскую мину
Командование Черноморского флота предупредило моряков о минной опасности на маршруте в северо-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:09
2023-07-14T16:09
2023-07-14T17:24
специальная военная операция на украине
россия
черное море
одесса
черноморск
военно-морские силы украины
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Командование Черноморского флота предупредило моряков о минной опасности на маршруте в северо-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны."Предупреждение <...> обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для безопасного плавания гражданским судам", — отметили в ведомстве.В Минобороны добавили, что "непрофессионализм и безответственность ВМС Украины" привели к тому, что неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря.Как сообщила ФСБ в марте прошлого года, украинские военные заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным службы, для заграждений использовали около 420 мин, большая часть которых оказалась в воде.Кроме того, две мины, установленные у побережья Одессы, впоследствии заметили дрейфующими у берегов Турции и Румынии.
https://ria.ru/20230711/taktika-1883620845.html
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РИА Новости
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россия, черное море, одесса, черноморск, военно-морские силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Одесса, Черноморск, Военно-морские силы Украины
В Черном море обнаружили бесконтрольно плавающую украинскую мину
Минобороны предупредило о бесконтрольно дрейфующей украинской морской мине в Черном море