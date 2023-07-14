https://ria.ru/20230714/meningokokk-1884246769.html
Мурашко заверил, что в России нет угрозы вспышки менингококка
Мурашко заверил, что в России нет угрозы вспышки менингококка - РИА Новости, 14.07.2023
Мурашко заверил, что в России нет угрозы вспышки менингококка
Риска вспышки менингококковой инфекции в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:27
2023-07-14T16:27
2023-07-14T16:58
свердловская область
происшествия
здоровье - общество
россия
екатеринбург
михаил мурашко
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ПСКОВ, 14 июл - РИА Новости. Риска вспышки менингококковой инфекции в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Нет", - сказал Мурашко журналистам на соответствующий вопрос. Он сообщил, что на сегодняшний день вспышка локализована. Кроме того, министр отметил, что тем, кому по эпидпоказаниям была показана вакцинация, она была проведена."Шестнадцать пациентов находятся под наблюдением, их состояние удовлетворительное, вовремя обратились, вовремя выявлены контактные лица и получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелых течений", - отметил Мурашко.Ранее в Екатеринбурге пятнадцать человек заразились менингококковой инфекцией, из них два случая стали летальными. В понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил одно из медучреждений Екатеринбурга. В пресс-службе Минздрава в свою очередь сообщали РИА Новости, что вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно.
https://ria.ru/20230707/infektsiya-1882694450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свердловская область, происшествия, здоровье - общество, россия, екатеринбург, михаил мурашко
Свердловская область, Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Екатеринбург, Михаил Мурашко
Мурашко заверил, что в России нет угрозы вспышки менингококка
Мурашко сообщил, что 16 пациентов с менингококком находятся под наблюдением
ПСКОВ, 14 июл - РИА Новости. Риска вспышки менингококковой инфекции в России нет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Нет", - сказал Мурашко журналистам на соответствующий вопрос. Он сообщил, что на сегодняшний день вспышка локализована. Кроме того, министр отметил, что тем, кому по эпидпоказаниям была показана вакцинация, она была проведена.
"Шестнадцать пациентов находятся под наблюдением, их состояние удовлетворительное, вовремя обратились, вовремя выявлены контактные лица и получили необходимую терапию для профилактики развития более тяжелых течений", - отметил Мурашко.
Ранее в Екатеринбурге
пятнадцать человек заразились менингококковой инфекцией, из них два случая стали летальными. В понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил одно из медучреждений Екатеринбурга. В пресс-службе Минздрава в свою очередь сообщали РИА Новости, что вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно.
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