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"Мегафон" прокомментировал удаление его приложения из Google Play - РИА Новости, 14.07.2023
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13:08 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/megafon-1884175587.html
"Мегафон" прокомментировал удаление его приложения из Google Play
"Мегафон" прокомментировал удаление его приложения из Google Play - РИА Новости, 14.07.2023
"Мегафон" прокомментировал удаление его приложения из Google Play
"Мегафон" не видит оснований для удаления его приложения из Google Play, санкции не распространяются на услуги связи, компания связалась с Google, сообщили РИА... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:08
2023-07-14T13:08
экономика
сша
мегафон
google
евросоюз
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Мегафон" не видит оснований для удаления его приложения из Google Play, санкции не распространяются на услуги связи, компания связалась с Google, сообщили РИА Новости в "Мегафоне". Ранее в пятницу приложение "Мегафона" пропало из Google Play, при этом в App Store и Galaxy Store оно по-прежнему доступно. "Действительно, приложение "Мегафона" недоступно для скачивания в Google Play. Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение - основной канал для оплаты и подключения услуг", - сообщили в компании. В компании отметили, что абоненты по-прежнему могут скачать приложение в других магазинах приложений - AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте "Мегафона". ЕС 25 февраля ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные меры ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". В конце мая "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил их введение
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экономика, сша, мегафон, google, евросоюз
Экономика, США, Мегафон, Google, Евросоюз
"Мегафон" прокомментировал удаление его приложения из Google Play

"Мегафон" не видит оснований для удаления его приложения из Google Play

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВывеска на офисе компании "Мегафон" в Москве
Вывеска на офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вывеска на офисе компании "Мегафон" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Мегафон" не видит оснований для удаления его приложения из Google Play, санкции не распространяются на услуги связи, компания связалась с Google, сообщили РИА Новости в "Мегафоне".
Ранее в пятницу приложение "Мегафона" пропало из Google Play, при этом в App Store и Galaxy Store оно по-прежнему доступно.
"Действительно, приложение "Мегафона" недоступно для скачивания в Google Play. Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение - основной канал для оплаты и подключения услуг", - сообщили в компании.
В компании отметили, что абоненты по-прежнему могут скачать приложение в других магазинах приложений - AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте "Мегафона".
ЕС 25 февраля ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные меры ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". В конце мая "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил их введение
Логотип компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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