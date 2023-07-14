https://ria.ru/20230714/megafon-1884175587.html

"Мегафон" прокомментировал удаление его приложения из Google Play

"Мегафон" прокомментировал удаление его приложения из Google Play - РИА Новости, 14.07.2023

"Мегафон" прокомментировал удаление его приложения из Google Play

"Мегафон" не видит оснований для удаления его приложения из Google Play, санкции не распространяются на услуги связи, компания связалась с Google, сообщили РИА... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:08

2023-07-14T13:08

2023-07-14T13:08

экономика

сша

мегафон

google

евросоюз

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Мегафон" не видит оснований для удаления его приложения из Google Play, санкции не распространяются на услуги связи, компания связалась с Google, сообщили РИА Новости в "Мегафоне". Ранее в пятницу приложение "Мегафона" пропало из Google Play, при этом в App Store и Galaxy Store оно по-прежнему доступно. "Действительно, приложение "Мегафона" недоступно для скачивания в Google Play. Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение - основной канал для оплаты и подключения услуг", - сообщили в компании. В компании отметили, что абоненты по-прежнему могут скачать приложение в других магазинах приложений - AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте "Мегафона". ЕС 25 февраля ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные меры ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". В конце мая "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил их введение

https://ria.ru/20230710/reyting-1883292375.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, мегафон, google, евросоюз