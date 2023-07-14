https://ria.ru/20230714/megafon-1884175587.html
"Мегафон" прокомментировал удаление его приложения из Google Play
"Мегафон" прокомментировал удаление его приложения из Google Play - РИА Новости, 14.07.2023
"Мегафон" прокомментировал удаление его приложения из Google Play
"Мегафон" не видит оснований для удаления его приложения из Google Play, санкции не распространяются на услуги связи, компания связалась с Google, сообщили РИА... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:08
2023-07-14T13:08
2023-07-14T13:08
экономика
сша
мегафон
google
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569132502_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a93b7560dfcdb5adbea47ae1b1a80fea.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Мегафон" не видит оснований для удаления его приложения из Google Play, санкции не распространяются на услуги связи, компания связалась с Google, сообщили РИА Новости в "Мегафоне". Ранее в пятницу приложение "Мегафона" пропало из Google Play, при этом в App Store и Galaxy Store оно по-прежнему доступно. "Действительно, приложение "Мегафона" недоступно для скачивания в Google Play. Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение - основной канал для оплаты и подключения услуг", - сообщили в компании. В компании отметили, что абоненты по-прежнему могут скачать приложение в других магазинах приложений - AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте "Мегафона". ЕС 25 февраля ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные меры ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". В конце мая "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза, в котором оспорил их введение
https://ria.ru/20230710/reyting-1883292375.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569132502_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_688e401006967747d1ca66208f942621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, мегафон, google, евросоюз
Экономика, США, Мегафон, Google, Евросоюз
"Мегафон" прокомментировал удаление его приложения из Google Play
"Мегафон" не видит оснований для удаления его приложения из Google Play
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Мегафон" не видит оснований для удаления его приложения из Google Play, санкции не распространяются на услуги связи, компания связалась с Google, сообщили РИА Новости в "Мегафоне".
Ранее в пятницу приложение "Мегафона" пропало из Google Play, при этом в App Store и Galaxy Store оно по-прежнему доступно.
"Действительно, приложение "Мегафона"
недоступно для скачивания в Google Play. Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение - основной канал для оплаты и подключения услуг", - сообщили в компании.
В компании отметили, что абоненты по-прежнему могут скачать приложение в других магазинах приложений - AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте "Мегафона".
ЕС
25 февраля ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные меры ввели США
. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". В конце мая "Мегафон" подал иск против Совета Евросоюза
, в котором оспорил их введение
Рейтинг: "МегаФон" признан лучшим оператором по скорости интернета