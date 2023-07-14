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СПЧ распространил новую подборку материалов о преступлениях Киева
СПЧ распространил новую подборку материалов о преступлениях Киева - РИА Новости, 14.07.2023
СПЧ распространил новую подборку материалов о преступлениях Киева
Совет по правам человека при президенте направил в международные организации, диппредставительства, иностранным политикам, правозащитникам и журналистам новую... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:35
2023-07-14T15:35
2023-07-14T16:10
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
нато
луганская народная республика
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валерий фадеев
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте направил в международные организации, диппредставительства, иностранным политикам, правозащитникам и журналистам новую подборку материалов о преступлениях ВСУ, сообщила пресс-служба совета в телеграм-канале. "В четырнадцатую по счету подборку вошли свидетельства преступлений ВСУ и нацбатальонов против российских военнослужащих и мирных жителей в Донецкой и Луганской народных республиках в период с 1 мая по 30 июня 2023 года", — говорится в публикации.В подборку вошли также свидетельства западных журналистов. "В частности, сюда включено фото украинских военных с нацистской символикой на форме из Twitter американского журналиста Джексона Хинкла, сопроводившего его подписью: "Гитлер бы гордился Зеленским и его солдатами", — отметили в совете. В сопроводительном письме председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что Украина не снижает интенсивность артиллерийских и ракетных обстрелов мирных городов и населенных пунктов и "именно для этих целей используется оружие, поставляемое странами НАТО". "Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей военной поддержки", — говорится в послании. СПЧ рассылает подобные подборки материалов с 2022 года в две тысячи адресов.
https://ria.ru/20230713/ges-1883867469.html
https://ria.ru/20230630/prestupleniya-1881460011.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Луганская Народная Республика, Россия, Валерий Фадеев
СПЧ распространил новую подборку материалов о преступлениях Киева
СПЧ направил за рубеж четырнадцатую подборку материалов о преступлениях Киева