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СПЧ распространил новую подборку материалов о преступлениях Киева - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 14.07.2023 (обновлено: 16:10 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/materialy-1884229444.html
СПЧ распространил новую подборку материалов о преступлениях Киева
СПЧ распространил новую подборку материалов о преступлениях Киева - РИА Новости, 14.07.2023
СПЧ распространил новую подборку материалов о преступлениях Киева
Совет по правам человека при президенте направил в международные организации, диппредставительства, иностранным политикам, правозащитникам и журналистам новую... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:35
2023-07-14T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
луганская народная республика
россия
валерий фадеев
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте направил в международные организации, диппредставительства, иностранным политикам, правозащитникам и журналистам новую подборку материалов о преступлениях ВСУ, сообщила пресс-служба совета в телеграм-канале. "В четырнадцатую по счету подборку вошли свидетельства преступлений ВСУ и нацбатальонов против российских военнослужащих и мирных жителей в Донецкой и Луганской народных республиках в период с 1 мая по 30 июня 2023 года", — говорится в публикации.В подборку вошли также свидетельства западных журналистов. "В частности, сюда включено фото украинских военных с нацистской символикой на форме из Twitter американского журналиста Джексона Хинкла, сопроводившего его подписью: "Гитлер бы гордился Зеленским и его солдатами", — отметили в совете. В сопроводительном письме председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что Украина не снижает интенсивность артиллерийских и ракетных обстрелов мирных городов и населенных пунктов и "именно для этих целей используется оружие, поставляемое странами НАТО". "Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей военной поддержки", — говорится в послании. СПЧ рассылает подобные подборки материалов с 2022 года в две тысячи адресов.
https://ria.ru/20230713/ges-1883867469.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, луганская народная республика, россия, валерий фадеев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Луганская Народная Республика, Россия, Валерий Фадеев
СПЧ распространил новую подборку материалов о преступлениях Киева

СПЧ направил за рубеж четырнадцатую подборку материалов о преступлениях Киева

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте направил в международные организации, диппредставительства, иностранным политикам, правозащитникам и журналистам новую подборку материалов о преступлениях ВСУ, сообщила пресс-служба совета в телеграм-канале.
"В четырнадцатую по счету подборку вошли свидетельства преступлений ВСУ и нацбатальонов против российских военнослужащих и мирных жителей в Донецкой и Луганской народных республиках в период с 1 мая по 30 июня 2023 года", — говорится в публикации.
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В подборку вошли также свидетельства западных журналистов.
«
"В частности, сюда включено фото украинских военных с нацистской символикой на форме из Twitter американского журналиста Джексона Хинкла, сопроводившего его подписью: "Гитлер бы гордился Зеленским и его солдатами", — отметили в совете.
В сопроводительном письме председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что Украина не снижает интенсивность артиллерийских и ракетных обстрелов мирных городов и населенных пунктов и "именно для этих целей используется оружие, поставляемое странами НАТО".
"Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей военной поддержки", — говорится в послании.
СПЧ рассылает подобные подборки материалов с 2022 года в две тысячи адресов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОЛуганская Народная РеспубликаРоссияВалерий Фадеев
 
 
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