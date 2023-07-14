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Следствие попросило суд ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу - РИА Новости, 14.07.2023
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Шоубиз
 
15:26 14.07.2023 (обновлено: 18:08 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/lerchek-1884226495.html
Следствие попросило суд ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Следствие попросило суд ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу - РИА Новости, 14.07.2023
Следствие попросило суд ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Следствие просит суд ужесточить меру пресечения Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) и ее мужу Артему и отправить их под домашний арест, сообщил СК в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:26
2023-07-14T18:08
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
валерия чекалина
россия
шоубиз
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следствие просит суд ужесточить меру пресечения Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) и ее мужу Артему и отправить их под домашний арест, сообщил СК в телеграм-канале.&quot;Столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест&quot;, — заявили в ведомстве.Как отметили в СК, этот шаг связан с неоднократными нарушениями Чекалиными меры пресечения в виде запрета определенных действий. Так, подозреваемые опосредованно пользовались интернетом и общались со свидетелями по делу, которые не были их близкими родственниками. Против Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело — об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, другие средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*. Муж — ее компаньон в этом бизнесе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), валерия чекалина, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Валерия Чекалина, Россия, Шоубиз
Следствие попросило суд ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу

СК потребовал отправить блогера Лерчек и ее супруга Артема Чекалина под домашний арест

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следствие просит суд ужесточить меру пресечения Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) и ее мужу Артему и отправить их под домашний арест, сообщил СК в телеграм-канале.
«

"Столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест", — заявили в ведомстве.

Как отметили в СК, этот шаг связан с неоднократными нарушениями Чекалиными меры пресечения в виде запрета определенных действий. Так, подозреваемые опосредованно пользовались интернетом и общались со свидетелями по делу, которые не были их близкими родственниками.
Против Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
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Второе дело — об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, другие средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*. Муж — ее компаньон в этом бизнесе.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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