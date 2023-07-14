https://ria.ru/20230714/lerchek-1884226495.html

Следствие попросило суд ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу

Следствие попросило суд ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу - РИА Новости, 14.07.2023

Следствие попросило суд ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу

Следствие просит суд ужесточить меру пресечения Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) и ее мужу Артему и отправить их под домашний арест, сообщил СК в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:26

2023-07-14T15:26

2023-07-14T18:08

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

валерия чекалина

россия

шоубиз

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следствие просит суд ужесточить меру пресечения Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) и ее мужу Артему и отправить их под домашний арест, сообщил СК в телеграм-канале."Столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест", — заявили в ведомстве.Как отметили в СК, этот шаг связан с неоднократными нарушениями Чекалиными меры пресечения в виде запрета определенных действий. Так, подозреваемые опосредованно пользовались интернетом и общались со свидетелями по делу, которые не были их близкими родственниками. Против Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.Второе дело — об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".Савеловский суд Москвы избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий: запретил общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, другие средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка десяти миллионов подписчиков в Instagram*. Муж — ее компаньон в этом бизнесе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

https://ria.ru/20230705/mizulina-1882307374.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), валерия чекалина, россия