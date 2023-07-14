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В Центре восстановления леопарда самку Ачипсе выпустили в дикую природу - РИА Новости, 14.07.2023
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17:44 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/leopard-1884266722.html
В Центре восстановления леопарда самку Ачипсе выпустили в дикую природу
В Центре восстановления леопарда самку Ачипсе выпустили в дикую природу - РИА Новости, 14.07.2023
В Центре восстановления леопарда самку Ачипсе выпустили в дикую природу
Воспитанницу Центра восстановления леопарда на Кавказе Ачипсе выпустили в естественную среду, сообщили в пресс-службе Кавказского государственного природного... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:44
2023-07-14T17:44
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СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Воспитанницу Центра восстановления леопарда на Кавказе Ачипсе выпустили в естественную среду, сообщили в пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Как рассказали в ведомстве, заключительная комиссия показала, что хищница находится в отличной физической форме, ее охотничье поведение отвечают заявленным требованиям специалистов. Выпуск Ачипсе проходил на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач в Адыгее. Как пояснили в пресс-службе заповедника, учёные выбрали не очень высокое место, где мало снега, но при этом обитает достаточно мелких животных, на которых будет охотиться леопард. "14 июля 2023 года состоялся выпуск самки по кличке Ачипсе в естественную среду обитания на территории Кавказского заповедника", - говорится в сообщении. Отмечается, что на шею Ачипсе надели спутниковый ошейник, который позволит учёным отслеживать её перемещение и состояние в природе. "Это четвертый выпуск леопарда, и хочу отметить, как много сделано с момента первого выпуска. Мы выпускаем в Кавказском заповеднике леопарда, потому что здесь исторически его родина, здесь он когда-то водился. Но сегодня для него самое главное – здесь есть покой, есть охрана, есть кормовая база", - приводятся в релизе слова директора Кавказского заповедника, и.о. директора Сочинского национального парка Сергея Шевелева. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре восстановления леопарда у пары Шива и Филоу, которых привезли из шведского зоопарка. По словам руководителя центра восстановления леопарда на Кавказе Николая Воронина, Чилмас вскоре тоже будет выпущен в дикую природу - на территории Северной Осетии-Алании, о дате выпуска пока не сообщается. До середины ХХ века переднеазиатский леопард был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. Позже его численность сократилась. В 2007 году был создан Центр восстановления леопарда на Кавказе. В 2009-м в центр привезли четырех леопардов из Туркмении и Ирана. Специалистам центра удалось впервые в мире в условиях неволи сформировать пару, получить потомство и подготовить котят к выпуску в дикую природу. С 2016 года в дикую природу были выпущены 14 леопардов.
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космос - риа наука, кавказ, кавказский заповедник, туркмения, иран
Хорошие новости, Космос - РИА Наука, Кавказ, Кавказский заповедник, Туркмения, Иран
В Центре восстановления леопарда самку Ачипсе выпустили в дикую природу

Ученые Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили самку Ачипсе в дикую природу

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника
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СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Воспитанницу Центра восстановления леопарда на Кавказе Ачипсе выпустили в естественную среду, сообщили в пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
Как рассказали в ведомстве, заключительная комиссия показала, что хищница находится в отличной физической форме, ее охотничье поведение отвечают заявленным требованиям специалистов.
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
© РИА Новости / Игорь Онучин
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1 из 3
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
© РИА Новости / Игорь Онучин
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2 из 3
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
© РИА Новости / Игорь Онучин
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3 из 3
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
1 из 3
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
© РИА Новости / Игорь Онучин
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2 из 3
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
© РИА Новости / Игорь Онучин
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3 из 3
Выпуск Ачипсе проходил на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач в Адыгее. Как пояснили в пресс-службе заповедника, учёные выбрали не очень высокое место, где мало снега, но при этом обитает достаточно мелких животных, на которых будет охотиться леопард.
«
"14 июля 2023 года состоялся выпуск самки по кличке Ачипсе в естественную среду обитания на территории Кавказского заповедника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на шею Ачипсе надели спутниковый ошейник, который позволит учёным отслеживать её перемещение и состояние в природе. "Это четвертый выпуск леопарда, и хочу отметить, как много сделано с момента первого выпуска. Мы выпускаем в Кавказском заповеднике леопарда, потому что здесь исторически его родина, здесь он когда-то водился. Но сегодня для него самое главное – здесь есть покой, есть охрана, есть кормовая база", - приводятся в релизе слова директора Кавказского заповедника, и.о. директора Сочинского национального парка Сергея Шевелева.
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Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре восстановления леопарда у пары Шива и Филоу, которых привезли из шведского зоопарка. По словам руководителя центра восстановления леопарда на Кавказе Николая Воронина, Чилмас вскоре тоже будет выпущен в дикую природу - на территории Северной Осетии-Алании, о дате выпуска пока не сообщается.
До середины ХХ века переднеазиатский леопард был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. Позже его численность сократилась. В 2007 году был создан Центр восстановления леопарда на Кавказе. В 2009-м в центр привезли четырех леопардов из Туркмении и Ирана. Специалистам центра удалось впервые в мире в условиях неволи сформировать пару, получить потомство и подготовить котят к выпуску в дикую природу. С 2016 года в дикую природу были выпущены 14 леопардов.
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