В Центре восстановления леопарда самку Ачипсе выпустили в дикую природу
Ученые Центра восстановления леопарда на Кавказе выпустили самку Ачипсе в дикую природу
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника
СОЧИ, 14 июл - РИА Новости. Воспитанницу Центра восстановления леопарда на Кавказе Ачипсе выпустили в естественную среду, сообщили в пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
Как рассказали в ведомстве, заключительная комиссия показала, что хищница находится в отличной физической форме, ее охотничье поведение отвечают заявленным требованиям специалистов.
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
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© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
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© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
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Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
1 из 3
Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
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Самка переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе во время выпуска в дикую природу на территории Кавказского заповедника. Выпуск воспитанницы Центра восстановления леопарда на Кавказе произошел на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач, на территории Республики Адыгея. Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре разведения леопардов у пары Шива и Филоу. Родители были переданы в Сочи из шведского зоопарка.
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Выпуск Ачипсе проходил на границе Кавказского заповедника и природного парка Большой Тхач в Адыгее. Как пояснили в пресс-службе заповедника, учёные выбрали не очень высокое место, где мало снега, но при этом обитает достаточно мелких животных, на которых будет охотиться леопард.
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"14 июля 2023 года состоялся выпуск самки по кличке Ачипсе в естественную среду обитания на территории Кавказского заповедника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на шею Ачипсе надели спутниковый ошейник, который позволит учёным отслеживать её перемещение и состояние в природе. "Это четвертый выпуск леопарда, и хочу отметить, как много сделано с момента первого выпуска. Мы выпускаем в Кавказском заповеднике леопарда, потому что здесь исторически его родина, здесь он когда-то водился. Но сегодня для него самое главное – здесь есть покой, есть охрана, есть кормовая база", - приводятся в релизе слова директора Кавказского заповедника, и.о. директора Сочинского национального парка Сергея Шевелева.
Ачипсе и ее родной брат Чилмас появились на свет 30 июля 2021 года в Центре восстановления леопарда у пары Шива и Филоу, которых привезли из шведского зоопарка. По словам руководителя центра восстановления леопарда на Кавказе Николая Воронина, Чилмас вскоре тоже будет выпущен в дикую природу - на территории Северной Осетии-Алании, о дате выпуска пока не сообщается.
До середины ХХ века переднеазиатский леопард был широко распространен на российском Кавказе и занимал практически все горные территории. Позже его численность сократилась. В 2007 году был создан Центр восстановления леопарда на Кавказе. В 2009-м в центр привезли четырех леопардов из Туркмении и Ирана. Специалистам центра удалось впервые в мире в условиях неволи сформировать пару, получить потомство и подготовить котят к выпуску в дикую природу. С 2016 года в дикую природу были выпущены 14 леопардов.