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Российские ученые нашли новый инструмент лечения метастатического рака - РИА Новости, 14.07.2023
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Наука
 
09:43 14.07.2023 (обновлено: 09:46 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/lekarstva-1884120613.html
Российские ученые нашли новый инструмент лечения метастатического рака
Российские ученые нашли новый инструмент лечения метастатического рака - РИА Новости, 14.07.2023
Российские ученые нашли новый инструмент лечения метастатического рака
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Минздрава России синтезировали новый РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:43
2023-07-14T09:46
дальневосточный федеральный университет
россия
здоровье - общество
наука
наука
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Минздрава России синтезировали новый материал из скелета морского ежа, который помогает адресно доставлять в опухолевые клетки противоопухолевые препараты, он может использоваться при лечении метастатического рака, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ. По его словам, проведение противоопухолевой лекарственной терапии традиционным способом обычно губительно действует не только на опухолевые, но и на нормальные клетки организма. Это приводит к снижению доз или смене терапии на менее эффективную. Но можно использовать систему доставки лекарств: частица-носитель взаимодействует с лекарством, удерживает и целенаправленно доставляет к пораженному органу в течение длительного времени. В этом случае химиотерапия становится менее токсичной для организма. "Ученые ДВФУ и ТГМУ предлагают использовать в качестве доставщика препарата новый материал - композит, синтезированный из морского ежа Mesocentrotus nudus. Многоярусная ячеистая структура модифицированного скелета иглокожего после синтетической обработки позволяет не только хорошо впитывать лекарственный препарат, но и постепенно выделять его небольшими порциями", - сообщил собеседник. Он отметил, что полученный композит из морского ежа ученые модифицировали силикатом натрия, что сделало его более устойчивым к быстрому растворению. Это обеспечивает управляемое выведение препарата в организме при контакте с пораженными клетками. "Было принято решение провести биотестирование композита на моделях in vitro и in vivo в дальнейших исследованиях. Нагруженные лекарством наночастицы могут высвобождать терапевтические дозы препарата в течение более длительного периода времени, чем другие системы, описанные в литературе, а значит могут предотвратить рецидив опухоли после резекции (удаления)", - привели в вузе слова лаборанта-исследователя лаборатории ядерных технологий Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Олеси Капустиной.
https://ria.ru/20230711/nauka-1883339373.html
https://ria.ru/20230625/rak-1880032008.html
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дальневосточный федеральный университет, россия, здоровье - общество, наука
Дальневосточный федеральный университет, Россия, Здоровье - Общество, Наука, Наука
Российские ученые нашли новый инструмент лечения метастатического рака

Ученые синтезировали из морского ежа препарат для адресной доставки лекарств против рака

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Минздрава России синтезировали новый материал из скелета морского ежа, который помогает адресно доставлять в опухолевые клетки противоопухолевые препараты, он может использоваться при лечении метастатического рака, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ.
По его словам, проведение противоопухолевой лекарственной терапии традиционным способом обычно губительно действует не только на опухолевые, но и на нормальные клетки организма. Это приводит к снижению доз или смене терапии на менее эффективную. Но можно использовать систему доставки лекарств: частица-носитель взаимодействует с лекарством, удерживает и целенаправленно доставляет к пораженному органу в течение длительного времени. В этом случае химиотерапия становится менее токсичной для организма.
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"Ученые ДВФУ и ТГМУ предлагают использовать в качестве доставщика препарата новый материал - композит, синтезированный из морского ежа Mesocentrotus nudus. Многоярусная ячеистая структура модифицированного скелета иглокожего после синтетической обработки позволяет не только хорошо впитывать лекарственный препарат, но и постепенно выделять его небольшими порциями", - сообщил собеседник.
Он отметил, что полученный композит из морского ежа ученые модифицировали силикатом натрия, что сделало его более устойчивым к быстрому растворению. Это обеспечивает управляемое выведение препарата в организме при контакте с пораженными клетками.
"Было принято решение провести биотестирование композита на моделях in vitro и in vivo в дальнейших исследованиях. Нагруженные лекарством наночастицы могут высвобождать терапевтические дозы препарата в течение более длительного периода времени, чем другие системы, описанные в литературе, а значит могут предотвратить рецидив опухоли после резекции (удаления)", - привели в вузе слова лаборанта-исследователя лаборатории ядерных технологий Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Олеси Капустиной.
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