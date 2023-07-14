https://ria.ru/20230714/lekarstva-1884120613.html

Российские ученые нашли новый инструмент лечения метастатического рака

Российские ученые нашли новый инструмент лечения метастатического рака - РИА Новости, 14.07.2023

Российские ученые нашли новый инструмент лечения метастатического рака

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Минздрава России синтезировали новый РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:43

2023-07-14T09:43

2023-07-14T09:46

дальневосточный федеральный университет

россия

здоровье - общество

наука

наука

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Минздрава России синтезировали новый материал из скелета морского ежа, который помогает адресно доставлять в опухолевые клетки противоопухолевые препараты, он может использоваться при лечении метастатического рака, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ. По его словам, проведение противоопухолевой лекарственной терапии традиционным способом обычно губительно действует не только на опухолевые, но и на нормальные клетки организма. Это приводит к снижению доз или смене терапии на менее эффективную. Но можно использовать систему доставки лекарств: частица-носитель взаимодействует с лекарством, удерживает и целенаправленно доставляет к пораженному органу в течение длительного времени. В этом случае химиотерапия становится менее токсичной для организма. "Ученые ДВФУ и ТГМУ предлагают использовать в качестве доставщика препарата новый материал - композит, синтезированный из морского ежа Mesocentrotus nudus. Многоярусная ячеистая структура модифицированного скелета иглокожего после синтетической обработки позволяет не только хорошо впитывать лекарственный препарат, но и постепенно выделять его небольшими порциями", - сообщил собеседник. Он отметил, что полученный композит из морского ежа ученые модифицировали силикатом натрия, что сделало его более устойчивым к быстрому растворению. Это обеспечивает управляемое выведение препарата в организме при контакте с пораженными клетками. "Было принято решение провести биотестирование композита на моделях in vitro и in vivo в дальнейших исследованиях. Нагруженные лекарством наночастицы могут высвобождать терапевтические дозы препарата в течение более длительного периода времени, чем другие системы, описанные в литературе, а значит могут предотвратить рецидив опухоли после резекции (удаления)", - привели в вузе слова лаборанта-исследователя лаборатории ядерных технологий Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Олеси Капустиной.

https://ria.ru/20230711/nauka-1883339373.html

https://ria.ru/20230625/rak-1880032008.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дальневосточный федеральный университет, россия, здоровье - общество, наука