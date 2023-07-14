https://ria.ru/20230714/lavrov-1884254018.html

СМИ: Боррель утверждает, что Лавров агрессивно отреагировал на его призыв

СМИ: Боррель утверждает, что Лавров агрессивно отреагировал на его призыв - РИА Новости, 14.07.2023

СМИ: Боррель утверждает, что Лавров агрессивно отреагировал на его призыв

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы агрессивно отреагировал на его призыв на форуме АСЕАН... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:54

2023-07-14T16:54

2023-07-14T16:54

специальная военная операция на украине

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россия

сергей лавров

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украина

жозеп боррель

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы агрессивно отреагировал на его призыв на форуме АСЕАН вывести российские силы с Украины, а также назвал это частью заговора Запада, передает агентство Франс Пресс. "Лавров ответил мне очень агрессивно и объяснил свою точку зрения, сказав, что все это "заговор Запада", - сказал Боррель журналистам на форуме АСЕАН. Глава европейской дипломатии заявил, что рассказал Лаврову о причинах поддержки Украины со стороны ЕС и призвал Россию вывести силы с Украины, назвав это якобы "единственным способом остановить конфликт". Лавров 13-14 июля принимает участие в совещании глав МИД в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) в Джакарте. Российский министр прибыл в Индонезию в среду. Во вторник в столице Индонезии стартовала ежегодная встреча министров иностранных дел ассоциации и серия пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сергей лавров, евросоюз, украина, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр