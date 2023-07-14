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СМИ: Боррель утверждает, что Лавров агрессивно отреагировал на его призыв - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/lavrov-1884254018.html
СМИ: Боррель утверждает, что Лавров агрессивно отреагировал на его призыв
СМИ: Боррель утверждает, что Лавров агрессивно отреагировал на его призыв - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: Боррель утверждает, что Лавров агрессивно отреагировал на его призыв
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы агрессивно отреагировал на его призыв на форуме АСЕАН... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:54
2023-07-14T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сергей лавров
евросоюз
украина
жозеп боррель
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы агрессивно отреагировал на его призыв на форуме АСЕАН вывести российские силы с Украины, а также назвал это частью заговора Запада, передает агентство Франс Пресс. "Лавров ответил мне очень агрессивно и объяснил свою точку зрения, сказав, что все это "заговор Запада", - сказал Боррель журналистам на форуме АСЕАН. Глава европейской дипломатии заявил, что рассказал Лаврову о причинах поддержки Украины со стороны ЕС и призвал Россию вывести силы с Украины, назвав это якобы "единственным способом остановить конфликт". Лавров 13-14 июля принимает участие в совещании глав МИД в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) в Джакарте. Российский министр прибыл в Индонезию в среду. Во вторник в столице Индонезии стартовала ежегодная встреча министров иностранных дел ассоциации и серия пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока.
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в мире, россия, сергей лавров, евросоюз, украина, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, Украина, Жозеп Боррель, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Боррель утверждает, что Лавров агрессивно отреагировал на его призыв

AFP: Боррель заявил, что Лавров агрессивно ответил ему на призыв прекратить СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Представительства ЕС в РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Жозеп Боррель во время пресс-конференции
Сергей Лавров и Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Сергей Лавров и Жозеп Боррель во время пресс-конференции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы агрессивно отреагировал на его призыв на форуме АСЕАН вывести российские силы с Украины, а также назвал это частью заговора Запада, передает агентство Франс Пресс.
"Лавров ответил мне очень агрессивно и объяснил свою точку зрения, сказав, что все это "заговор Запада", - сказал Боррель журналистам на форуме АСЕАН. Глава европейской дипломатии заявил, что рассказал Лаврову о причинах поддержки Украины со стороны ЕС и призвал Россию вывести силы с Украины, назвав это якобы "единственным способом остановить конфликт".
Лавров 13-14 июля принимает участие в совещании глав МИД в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) в Джакарте. Российский министр прибыл в Индонезию в среду.
Во вторник в столице Индонезии стартовала ежегодная встреча министров иностранных дел ассоциации и серия пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока.
Шеврон с портретом министра иностранных дел России Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
Псковские десантники обзавелись шевронами с портретом Лаврова
3 декабря 2022, 20:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСергей ЛавровЕвросоюзУкраинаЖозеп БоррельСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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