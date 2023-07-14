https://ria.ru/20230714/lavrov-1884228460.html
Лавров 15 июля посетит Таиланд
Лавров 15 июля посетит Таиланд - РИА Новости, 14.07.2023
Лавров 15 июля посетит Таиланд
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 июля посетит Таиланд, где откроет российское генконсульство в Пхукете, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:31
2023-07-14T15:31
2023-07-14T16:47
в мире
таиланд
россия
сергей лавров
пхукет (остров)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 июля посетит Таиланд, где откроет российское генконсульство в Пхукете, сообщил МИД РФ."Пятнадцатого июля министр иностранных дел РФ посетит с визитом Королевство Таиланд и проведет в городе Пхукет переговоры с исполняющим обязанности вице-премьера, министра иностранных дел этой страны Доном Праматвинаем", - говорится в заявлении ведомства.МИД отметил, что стороны планируют обсудить двусторонние отношения, перспективы наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, расширение взаимодействия в области культуры и туризма, а также международные и региональные сюжеты, пути углубления взаимодействия на многосторонних площадках."Министры примут участие в церемонии официального открытия Генерального консульства Российской Федерации в городе Пхукет", - добавило министерство.МИД РФ сообщил, что создание такого учреждения будет способствовать сопровождению связей по линии региональных властей и деловых кругов, решению задач по обеспечению интересов российских граждан, посещающих Таиланд или находящихся в этой стране: на Пхукет, отметило ведомство, приходится почти половина их численности.После возобновления авиасообщения наметилась отчетливая тенденция к росту туристического потока из России в Таиланд: в прошлом году он составил 435 тысяч человек, а по состоянию на май 2023 года - уже больше 740 тысяч, большая часть из них прибыла на Пхукет - порядка 400 тысяч, отметило министерство."Заинтересованы в дальнейшем росте числа таиландских туристов, приезжающих в Россию. В феврале Таиланд был включен в список иностранных государств, гражданам которых выдается туристическая виза на срок до 6 месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице", - добавил МИД РФ.Ведомство также указало, что двусторонние связи не подвержены конъюнктурным колебаниям, поскольку Бангкок отказался присоединиться к антироссийским рестрикциям.
https://ria.ru/20230713/diplomatiya-1884006882.html
https://ria.ru/20230713/peregovory-1883939535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, россия, сергей лавров, пхукет (остров)
В мире, Таиланд, Россия, Сергей Лавров, Пхукет (остров)
Лавров 15 июля посетит Таиланд
Лавров 15 июля проведет переговоры с главой МИД Таиланда
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 июля посетит Таиланд, где откроет российское генконсульство в Пхукете, сообщил МИД РФ.
"Пятнадцатого июля министр иностранных дел РФ посетит с визитом Королевство Таиланд и проведет в городе Пхукет переговоры с исполняющим обязанности вице-премьера, министра иностранных дел этой страны Доном Праматвинаем", - говорится в заявлении ведомства.
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МИД отметил, что стороны планируют обсудить двусторонние отношения, перспективы наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, расширение взаимодействия в области культуры и туризма, а также международные и региональные сюжеты, пути углубления взаимодействия на многосторонних площадках.
"Министры примут участие в церемонии официального открытия Генерального консульства Российской Федерации в городе Пхукет", - добавило министерство.
МИД РФ сообщил, что создание такого учреждения будет способствовать сопровождению связей по линии региональных властей и деловых кругов, решению задач по обеспечению интересов российских граждан, посещающих Таиланд или находящихся в этой стране: на Пхукет, отметило ведомство, приходится почти половина их численности.
После возобновления авиасообщения наметилась отчетливая тенденция к росту туристического потока из России в Таиланд: в прошлом году он составил 435 тысяч человек, а по состоянию на май 2023 года - уже больше 740 тысяч, большая часть из них прибыла на Пхукет - порядка 400 тысяч, отметило министерство.
"Заинтересованы в дальнейшем росте числа таиландских туристов, приезжающих в Россию. В феврале Таиланд был включен в список иностранных государств, гражданам которых выдается туристическая виза на срок до 6 месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице", - добавил МИД РФ.
Ведомство также указало, что двусторонние связи не подвержены конъюнктурным колебаниям, поскольку Бангкок отказался присоединиться к антироссийским рестрикциям.
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