https://ria.ru/20230714/lavrov-1884228460.html

Лавров 15 июля посетит Таиланд

Лавров 15 июля посетит Таиланд - РИА Новости, 14.07.2023

Лавров 15 июля посетит Таиланд

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 июля посетит Таиланд, где откроет российское генконсульство в Пхукете, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:31

2023-07-14T15:31

2023-07-14T16:47

в мире

таиланд

россия

сергей лавров

пхукет (остров)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 июля посетит Таиланд, где откроет российское генконсульство в Пхукете, сообщил МИД РФ."Пятнадцатого июля министр иностранных дел РФ посетит с визитом Королевство Таиланд и проведет в городе Пхукет переговоры с исполняющим обязанности вице-премьера, министра иностранных дел этой страны Доном Праматвинаем", - говорится в заявлении ведомства.МИД отметил, что стороны планируют обсудить двусторонние отношения, перспективы наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, расширение взаимодействия в области культуры и туризма, а также международные и региональные сюжеты, пути углубления взаимодействия на многосторонних площадках."Министры примут участие в церемонии официального открытия Генерального консульства Российской Федерации в городе Пхукет", - добавило министерство.МИД РФ сообщил, что создание такого учреждения будет способствовать сопровождению связей по линии региональных властей и деловых кругов, решению задач по обеспечению интересов российских граждан, посещающих Таиланд или находящихся в этой стране: на Пхукет, отметило ведомство, приходится почти половина их численности.После возобновления авиасообщения наметилась отчетливая тенденция к росту туристического потока из России в Таиланд: в прошлом году он составил 435 тысяч человек, а по состоянию на май 2023 года - уже больше 740 тысяч, большая часть из них прибыла на Пхукет - порядка 400 тысяч, отметило министерство."Заинтересованы в дальнейшем росте числа таиландских туристов, приезжающих в Россию. В феврале Таиланд был включен в список иностранных государств, гражданам которых выдается туристическая виза на срок до 6 месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице", - добавил МИД РФ.Ведомство также указало, что двусторонние связи не подвержены конъюнктурным колебаниям, поскольку Бангкок отказался присоединиться к антироссийским рестрикциям.

https://ria.ru/20230713/diplomatiya-1884006882.html

https://ria.ru/20230713/peregovory-1883939535.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, россия, сергей лавров, пхукет (остров)