https://ria.ru/20230714/lavra-1884175733.html
Константинопольский патриархат высказался о передаче ему Киевской лавры
Константинопольский патриархат высказался о передаче ему Киевской лавры - РИА Новости, 14.07.2023
Константинопольский патриархат высказался о передаче ему Киевской лавры
Константинопольский патриархат опровергает сообщения о переговорах с властями Украины о передаче ему Киево-Печерской лавры как не соответствующие... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:08
2023-07-14T13:08
2023-07-14T15:29
религия
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стамбул
владимир зеленский
константинопольский патриархат
ситуация вокруг упц
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АФИНЫ, 14 июл — РИА Новости. Константинопольский патриархат опровергает сообщения о переговорах с властями Украины о передаче ему Киево-Печерской лавры как не соответствующие действительности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы патриарха Николаос Папахристу. В связи с визитом 8 июля Владимира Зеленского в Стамбул агентство церковных новостей "Ромфея" сообщило, что на встрече с патриархом Варфоломеем "будет обсуждаться вопрос "присвоения" Киево-Печерской лавре статуса ставропигии Вселенского патриархата и другие действия по "объединению" украинского православия", хотя монахи Лавры "не желают принимать статус ставропигии Вселенского патриархата". "Эти сообщения не соответствуют действительности", — сказал руководитель пресс-службы. На вопрос, как Фанар комментирует ситуацию вокруг Лавры, глава пресс-службы отметил, что патриархия не комментирует ее. "Патриархия никогда не комментировала ее. Иногда патриарх говорит об украинской проблеме в целом", — сказал Папахристу.
https://ria.ru/20230713/obvineniya-1884068746.html
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украина, стамбул, владимир зеленский, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Константинопольский патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Константинопольский патриархат высказался о передаче ему Киевской лавры
Константинопольский патриархат опроверг сообщения о передаче ему Киево-Печерской лавры
АФИНЫ, 14 июл — РИА Новости. Константинопольский патриархат опровергает сообщения о переговорах с властями Украины о передаче ему Киево-Печерской лавры как не соответствующие действительности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы патриарха Николаос Папахристу.
В связи с визитом 8 июля Владимира Зеленского
в Стамбул
агентство церковных новостей "Ромфея" сообщило, что на встрече с патриархом Варфоломеем "будет обсуждаться вопрос "присвоения" Киево-Печерской лавре статуса ставропигии Вселенского патриархата и другие действия по "объединению" украинского православия", хотя монахи Лавры "не желают принимать статус ставропигии Вселенского патриархата".
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"Эти сообщения не соответствуют действительности", — сказал руководитель пресс-службы.
На вопрос, как Фанар комментирует ситуацию вокруг Лавры, глава пресс-службы отметил, что патриархия не комментирует ее.
"Патриархия никогда не комментировала ее. Иногда патриарх говорит об украинской проблеме в целом", — сказал Папахристу.