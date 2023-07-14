https://ria.ru/20230714/lavra-1884175733.html

Константинопольский патриархат высказался о передаче ему Киевской лавры

Константинопольский патриархат высказался о передаче ему Киевской лавры - РИА Новости, 14.07.2023

Константинопольский патриархат высказался о передаче ему Киевской лавры

Константинопольский патриархат опровергает сообщения о переговорах с властями Украины о передаче ему Киево-Печерской лавры как не соответствующие... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:08

2023-07-14T13:08

2023-07-14T15:29

религия

украина

стамбул

владимир зеленский

константинопольский патриархат

ситуация вокруг упц

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АФИНЫ, 14 июл — РИА Новости. Константинопольский патриархат опровергает сообщения о переговорах с властями Украины о передаче ему Киево-Печерской лавры как не соответствующие действительности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы патриарха Николаос Папахристу. В связи с визитом 8 июля Владимира Зеленского в Стамбул агентство церковных новостей "Ромфея" сообщило, что на встрече с патриархом Варфоломеем "будет обсуждаться вопрос "присвоения" Киево-Печерской лавре статуса ставропигии Вселенского патриархата и другие действия по "объединению" украинского православия", хотя монахи Лавры "не желают принимать статус ставропигии Вселенского патриархата". "Эти сообщения не соответствуют действительности", — сказал руководитель пресс-службы. На вопрос, как Фанар комментирует ситуацию вокруг Лавры, глава пресс-службы отметил, что патриархия не комментирует ее. "Патриархия никогда не комментировала ее. Иногда патриарх говорит об украинской проблеме в целом", — сказал Папахристу.

https://ria.ru/20230713/obvineniya-1884068746.html

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украина, стамбул, владимир зеленский, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц