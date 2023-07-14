https://ria.ru/20230714/latviya-1884193672.html

Захарова прокомментировала ситуацию со штрафами за посты о 9 Мая в Латвии

Захарова прокомментировала ситуацию со штрафами за посты о 9 Мая в Латвии - РИА Новости, 14.07.2023

Захарова прокомментировала ситуацию со штрафами за посты о 9 Мая в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте дипведомства назвала ситуацию вокруг привлечения жителей Латвии к... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:59

2023-07-14T13:59

2023-07-14T14:07

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латвия

россия

мария захарова

день победы

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте дипведомства назвала ситуацию вокруг привлечения жителей Латвии к административной ответственности за поздравления в соцсетях с 9 мая "очередной кощунственной акцией" властей страны. "Действия властей нельзя назвать иначе, как очередной кощунственной акцией, напомнившей о Латвии как о стране, в которой не только восхваляется нацизм и оспариваются итоги Второй мировой войны, но и предпринимаются ожесточенные попытки вымарать память о Великой Победе", - говорится в комментарии. "Латвийские правящие круги в угаре русофобии давно утратили нормы морали. Репрессии против тех, кто не готов поступиться принципами и свято чтит победу над фашизмом, продолжают проводиться в Латвии. Очевидно, что это не будет способствовать достижению межнационального согласия в латвийском обществе", - подчеркнули в МИД РФ. Ранее сообщалось, что госполиция Латвии начала рассылать уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы.

https://ria.ru/20230709/shtrafy-1883150854.html

https://ria.ru/20230626/vizy-1880576758.html

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Дарья Буймова

в мире, латвия, россия, мария захарова, день победы