https://ria.ru/20230714/latviya-1884193672.html
Захарова прокомментировала ситуацию со штрафами за посты о 9 Мая в Латвии
Захарова прокомментировала ситуацию со штрафами за посты о 9 Мая в Латвии - РИА Новости, 14.07.2023
Захарова прокомментировала ситуацию со штрафами за посты о 9 Мая в Латвии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте дипведомства назвала ситуацию вокруг привлечения жителей Латвии к... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:59
2023-07-14T13:59
2023-07-14T14:07
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мария захарова
день победы
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте дипведомства назвала ситуацию вокруг привлечения жителей Латвии к административной ответственности за поздравления в соцсетях с 9 мая "очередной кощунственной акцией" властей страны. "Действия властей нельзя назвать иначе, как очередной кощунственной акцией, напомнившей о Латвии как о стране, в которой не только восхваляется нацизм и оспариваются итоги Второй мировой войны, но и предпринимаются ожесточенные попытки вымарать память о Великой Победе", - говорится в комментарии. "Латвийские правящие круги в угаре русофобии давно утратили нормы морали. Репрессии против тех, кто не готов поступиться принципами и свято чтит победу над фашизмом, продолжают проводиться в Латвии. Очевидно, что это не будет способствовать достижению межнационального согласия в латвийском обществе", - подчеркнули в МИД РФ. Ранее сообщалось, что госполиция Латвии начала рассылать уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы.
https://ria.ru/20230709/shtrafy-1883150854.html
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в мире, латвия, россия, мария захарова, день победы
В мире, Латвия, Россия, Мария Захарова, День Победы
Захарова прокомментировала ситуацию со штрафами за посты о 9 Мая в Латвии
Представитель МИД Захарова назвала штрафы за посты о 9 Мая в Латвии кощунственной акцией
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии
, опубликованном на сайте дипведомства назвала ситуацию вокруг привлечения жителей Латвии к административной ответственности за поздравления в соцсетях с 9 мая "очередной кощунственной акцией" властей страны.
"Действия властей нельзя назвать иначе, как очередной кощунственной акцией, напомнившей о Латвии как о стране, в которой не только восхваляется нацизм и оспариваются итоги Второй мировой войны, но и предпринимаются ожесточенные попытки вымарать память о Великой Победе", - говорится в комментарии.
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"Латвийские правящие круги в угаре русофобии давно утратили нормы морали. Репрессии против тех, кто не готов поступиться принципами и свято чтит победу над фашизмом, продолжают проводиться в Латвии. Очевидно, что это не будет способствовать достижению межнационального согласия в латвийском обществе", - подчеркнули в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что госполиция Латвии начала рассылать уведомления о штрафах за поздравления с Днем Победы.
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