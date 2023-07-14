https://ria.ru/20230714/lager-1884199611.html
Из лагеря под Волгоградом госпитализировали 12 детей
Из лагеря под Волгоградом госпитализировали 12 детей - РИА Новости, 14.07.2023
Из лагеря под Волгоградом госпитализировали 12 детей
Двенадцать детей доставлены в больницу из лагеря в Волгоградской области, рядом с которым произошло возгорание сухой травы, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:08
2023-07-14T14:08
2023-07-14T14:26
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Двенадцать детей доставлены в больницу из лагеря в Волгоградской области, рядом с которым произошло возгорание сухой травы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации области.Ранее МЧС сообщило о возгорании сухой травы на площади 2 гектара в хуторе Заяр Среднеахтубинского района, рядом с которым расположен детский лагерь "Орленок". Детей из лагеря эвакуировали из-за задымления территории. В 12.37 МЧС объявило о локализации пожара на площади 3 гектара."Двенадцать детей доставлены для проведения медицинского осмотра в больницу СМП №25, угрозы жизни и здоровью нет, проводятся необходимые диагностические исследования. Состояние детей не вызывает опасения медиков", - сообщили власти.
https://ria.ru/20230713/shaydurikha-1884029611.html
волгоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, происшествия
Из лагеря под Волгоградом госпитализировали 12 детей
Из лагеря под Волгоградом, рядом с которым произошел пожар, госпитализировали 12 детей
ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Двенадцать детей доставлены в больницу из лагеря в Волгоградской области, рядом с которым произошло возгорание сухой травы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации области.
Ранее МЧС
сообщило о возгорании сухой травы на площади 2 гектара в хуторе Заяр Среднеахтубинского района, рядом с которым расположен детский лагерь "Орленок". Детей из лагеря эвакуировали из-за задымления территории. В 12.37 МЧС объявило о локализации пожара на площади 3 гектара.
"Двенадцать детей доставлены для проведения медицинского осмотра в больницу СМП №25, угрозы жизни и здоровью нет, проводятся необходимые диагностические исследования. Состояние детей не вызывает опасения медиков", - сообщили власти.
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