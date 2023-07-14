https://ria.ru/20230714/lager-1884199611.html

Из лагеря под Волгоградом госпитализировали 12 детей

Из лагеря под Волгоградом госпитализировали 12 детей - РИА Новости, 14.07.2023

Из лагеря под Волгоградом госпитализировали 12 детей

Двенадцать детей доставлены в больницу из лагеря в Волгоградской области, рядом с которым произошло возгорание сухой травы, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:08

2023-07-14T14:08

2023-07-14T14:26

волгоград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878491_0:51:1600:951_1920x0_80_0_0_cf6258a10ab94787ab1a7704ca57ac51.jpg

ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Двенадцать детей доставлены в больницу из лагеря в Волгоградской области, рядом с которым произошло возгорание сухой травы, сообщили журналистам в пресс-службе администрации области.Ранее МЧС сообщило о возгорании сухой травы на площади 2 гектара в хуторе Заяр Среднеахтубинского района, рядом с которым расположен детский лагерь "Орленок". Детей из лагеря эвакуировали из-за задымления территории. В 12.37 МЧС объявило о локализации пожара на площади 3 гектара."Двенадцать детей доставлены для проведения медицинского осмотра в больницу СМП №25, угрозы жизни и здоровью нет, проводятся необходимые диагностические исследования. Состояние детей не вызывает опасения медиков", - сообщили власти.

https://ria.ru/20230713/shaydurikha-1884029611.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоград, происшествия