https://ria.ru/20230714/kuleba-1884143248.html

Кулеба прокомментировал "агрессивный" твит Зеленского

Кулеба прокомментировал "агрессивный" твит Зеленского - РИА Новости, 14.07.2023

Кулеба прокомментировал "агрессивный" твит Зеленского

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после публикации "агрессивного" твита Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО заявил в интервью РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:25

2023-07-14T11:25

2023-07-14T11:25

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украина

литва

киев

дмитрий кулеба

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после публикации "агрессивного" твита Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО заявил в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном на украинском телевидении в пятницу, что эти слова касались только отсутствия конкретных сроков приглашения в НАТО. Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. "Твит президента касался не всех решений саммита, а именно конкретного предложения о приглашении. Появился он, потому что мы всегда боремся до конца. Это был наш шаг в рамках той дипломатической борьбы ", - заявил он. Как отметил Кулеба, работа над приглашением Украины в НАТО будет продолжаться. Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

https://ria.ru/20230714/nato-1884029208.html

https://ria.ru/20230714/nato-1884095550.html

украина

литва

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Дарья Буймова

в мире, украина, литва, киев, дмитрий кулеба, владимир зеленский, нато