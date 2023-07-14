Кулеба прокомментировал "агрессивный" твит Зеленского
Кулеба: агрессивный твит Зеленского касался лишь отсутствия сроков по приглашению в НАТО
© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после публикации "агрессивного" твита Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО заявил в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном на украинском телевидении в пятницу, что эти слова касались только отсутствия конкретных сроков приглашения в НАТО.
Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, по его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.
"Твит президента касался не всех решений саммита, а именно конкретного предложения о приглашении. Появился он, потому что мы всегда боремся до конца. Это был наш шаг в рамках той дипломатической борьбы ", - заявил он.
Как отметил Кулеба, работа над приглашением Украины в НАТО будет продолжаться.
Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.