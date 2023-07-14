Рейтинг@Mail.ru
В США возмутились из-за неожиданного шага России - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 14.07.2023 (обновлено: 17:08 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/kuba-1884151773.html
В США возмутились из-за неожиданного шага России
В США возмутились из-за неожиданного шага России - РИА Новости, 14.07.2023
В США возмутились из-за неожиданного шага России
Прибывший на Кубу российский военный корабль поверг в шок американского корреспондента CNN Патрика Оппмана. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:56
2023-07-14T17:08
в мире
россия
куба
гавана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147871/17/1478711724_0:84:2860:1692_1920x0_80_0_0_a77f12ee29194f7be5a3f8a4bf872176.jpg
МОСКВА, 14 июля — РИА Новости. Прибывший на Кубу российский военный корабль поверг в шок американского корреспондента CNN Патрика Оппмана."Это российский военный корабль, прибывший вчера в Гавану и пришвартовавшийся в самом центре, в гаванском порту. Это определенно несет серьезный посыл как кубинскому, так и американскому народам об укреплении российско-кубинских отношений", — заметил он.Корреспондент был особенно возмущен тем, что корабль находится рядом с границей США, всего в 90 милях от нее. При этом он подчеркнул, что в этой ситуации есть и американская вина: США наложили множество санкций на Кубу, а Россия продолжает помогать стране и укреплять экономические связи. Так, например, в феврале этого года Россия поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы на безвозмездной основе.Журналист также рассказал, что Россия планирует построить на острове новые супермаркеты, где будут продавать российские товары, увеличить поставку нефти и модернизировать пляж недалеко от Гаваны.На этой неделе в бухту Гаваны прибыл учебный корабль ВМФ России "Перекоп" с курсантами на борту, он находится в дальнем походе.Чтобы обеспечить морскую практику курсантов военно-морских вузов, корабль посетит ряд стран Карибского бассейна, а также Южной Америки и Африки. Возвращение его в основной пункт базирования планируется в сентябре.
https://ria.ru/20230712/korabl-1883640212.html
https://ria.ru/20230713/kitay-1883923732.html
россия
куба
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147871/17/1478711724_246:0:2613:1775_1920x0_80_0_0_bc9e91ed1e4eb65039ef3f829c94cf5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, куба, гавана
В мире, Россия, Куба, Гавана
В США возмутились из-за неожиданного шага России

Журналист Оппман назвал появление корабля ВМФ России на Кубе серьезным посылом

© AP Photo / Javier GaleanoКубинцы приветствуют корабль ВМФ России "Адмирал Чабаненко" в порту Гаваны
Кубинцы приветствуют корабль ВМФ России Адмирал Чабаненко в порту Гаваны - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Javier Galeano
Кубинцы приветствуют корабль ВМФ России "Адмирал Чабаненко" в порту Гаваны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июля — РИА Новости. Прибывший на Кубу российский военный корабль поверг в шок американского корреспондента CNN Патрика Оппмана.
"Это российский военный корабль, прибывший вчера в Гавану и пришвартовавшийся в самом центре, в гаванском порту. Это определенно несет серьезный посыл как кубинскому, так и американскому народам об укреплении российско-кубинских отношений", — заметил он.
Учебный корабль ВМФ России Перекоп - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Учебный корабль ВМФ России прибыл в Гавану
12 июля, 00:14
Корреспондент был особенно возмущен тем, что корабль находится рядом с границей США, всего в 90 милях от нее. При этом он подчеркнул, что в этой ситуации есть и американская вина: США наложили множество санкций на Кубу, а Россия продолжает помогать стране и укреплять экономические связи. Так, например, в феврале этого года Россия поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы на безвозмездной основе.
Журналист также рассказал, что Россия планирует построить на острове новые супермаркеты, где будут продавать российские товары, увеличить поставку нефти и модернизировать пляж недалеко от Гаваны.
На этой неделе в бухту Гаваны прибыл учебный корабль ВМФ России "Перекоп" с курсантами на борту, он находится в дальнем походе.
Чтобы обеспечить морскую практику курсантов военно-морских вузов, корабль посетит ряд стран Карибского бассейна, а также Южной Америки и Африки. Возвращение его в основной пункт базирования планируется в сентябре.
Район в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы
Вчера, 11:38
 
В миреРоссияКубаГавана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала