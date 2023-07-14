https://ria.ru/20230714/kuba-1884151773.html

В США возмутились из-за неожиданного шага России

В США возмутились из-за неожиданного шага России - РИА Новости, 14.07.2023

В США возмутились из-за неожиданного шага России

Прибывший на Кубу российский военный корабль поверг в шок американского корреспондента CNN Патрика Оппмана. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:56

2023-07-14T11:56

2023-07-14T17:08

в мире

россия

куба

гавана

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МОСКВА, 14 июля — РИА Новости. Прибывший на Кубу российский военный корабль поверг в шок американского корреспондента CNN Патрика Оппмана."Это российский военный корабль, прибывший вчера в Гавану и пришвартовавшийся в самом центре, в гаванском порту. Это определенно несет серьезный посыл как кубинскому, так и американскому народам об укреплении российско-кубинских отношений", — заметил он.Корреспондент был особенно возмущен тем, что корабль находится рядом с границей США, всего в 90 милях от нее. При этом он подчеркнул, что в этой ситуации есть и американская вина: США наложили множество санкций на Кубу, а Россия продолжает помогать стране и укреплять экономические связи. Так, например, в феврале этого года Россия поставила на Кубу 25 тысяч тонн пшеницы на безвозмездной основе.Журналист также рассказал, что Россия планирует построить на острове новые супермаркеты, где будут продавать российские товары, увеличить поставку нефти и модернизировать пляж недалеко от Гаваны.На этой неделе в бухту Гаваны прибыл учебный корабль ВМФ России "Перекоп" с курсантами на борту, он находится в дальнем походе.Чтобы обеспечить морскую практику курсантов военно-морских вузов, корабль посетит ряд стран Карибского бассейна, а также Южной Америки и Африки. Возвращение его в основной пункт базирования планируется в сентябре.

https://ria.ru/20230712/korabl-1883640212.html

https://ria.ru/20230713/kitay-1883923732.html

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в мире, россия, куба, гавана