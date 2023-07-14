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В Совфеде высказались об идее киевских властей выращивать марихуану в Крыму - РИА Новости, 14.07.2023
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14:57 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/krym-1884217934.html
В Совфеде высказались об идее киевских властей выращивать марихуану в Крыму
В Совфеде высказались об идее киевских властей выращивать марихуану в Крыму - РИА Новости, 14.07.2023
В Совфеде высказались об идее киевских властей выращивать марихуану в Крыму
Украина не придумала ничего лучше, как выращивать в Крыму медицинскую марихуану, это показывает, какой там президент, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:57
2023-07-14T14:57
украина
ольга ковитиди
владимир зеленский
севастополь
республика крым
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украина не придумала ничего лучше, как выращивать в Крыму медицинскую марихуану, это показывает, какой там президент, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Украина хочет в рамках "восстановления" Крыма выращивать там марихуану, заявила представитель Владимира Зеленского по полуострову Тамила Ташева на своей странице в соцсети. "Какой президент - такая и концепция. Украина ничего лучше не придумала, как выращивать в Крыму медицинскую марихуану. ...Весь этот наркотический бред содержится в стратегии экономического восстановления Крыма, которая была разработана к саммиту Крымской платформы", - сказала Ковитиди. Сенатор подчеркнула, что "после подобного рода бреда ни один вменяемый человек обоснованно не захочет приближаться к Украине". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина
севастополь
республика крым
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украина, ольга ковитиди, владимир зеленский, севастополь, республика крым, в мире
Украина, Ольга Ковитиди, Владимир Зеленский, Севастополь, Республика Крым, В мире
В Совфеде высказались об идее киевских властей выращивать марихуану в Крыму

Ковитиди считает желание Киева выращивать марихуану в Крыму соответствующим Зеленскому

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украина не придумала ничего лучше, как выращивать в Крыму медицинскую марихуану, это показывает, какой там президент, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Украина хочет в рамках "восстановления" Крыма выращивать там марихуану, заявила представитель Владимира Зеленского по полуострову Тамила Ташева на своей странице в соцсети.
«
"Какой президент - такая и концепция. Украина ничего лучше не придумала, как выращивать в Крыму медицинскую марихуану. ...Весь этот наркотический бред содержится в стратегии экономического восстановления Крыма, которая была разработана к саммиту Крымской платформы", - сказала Ковитиди.
Сенатор подчеркнула, что "после подобного рода бреда ни один вменяемый человек обоснованно не захочет приближаться к Украине".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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