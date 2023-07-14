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В Крыму сообщили о росте спроса на отдых - РИА Новости, 14.07.2023
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Туризм
 
06:09 14.07.2023 (обновлено: 10:21 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/krym-1884108217.html
В Крыму сообщили о росте спроса на отдых
В Крыму сообщили о росте спроса на отдых - РИА Новости, 14.07.2023
В Крыму сообщили о росте спроса на отдых
В Крыму в июле вырос спрос на отдых среди туристов, до конца августа этот период будет определяющим для курортного сезона, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:09
2023-07-14T10:21
туризм
владимир константинов
отдых в россии
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. В Крыму в июле вырос спрос на отдых среди туристов, до конца августа этот период будет определяющим для курортного сезона, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Мы видим, что с началом июля интерес к Крыму усилился. Этот период, до конца августа, будет определяющим для нашего сезона", - сказал Константинов. По его словам, сейчас важно выдержать курортный сезон на приемлемом уровне, когда турбизнес получит достаточно средств, чтобы рассчитаться с сотрудниками, провести все платежи и направить на развитие. "Все понимают, что сегодня не время для больших заработков, но и потерять игроков рынка нельзя. Нельзя позволить отрасли умереть. Поэтому у нас очень большие надежды на июль и август. Чистое крымское море, наш климат - вне конкуренции. При этом наши туристы ходят под мирным небом. Поэтому уверен, люди приедут к нам", - подчеркнул глава парламента.
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владимир константинов, отдых в россии, новости - туризм
Туризм, Владимир Константинов, отдых в России, Новости - Туризм
В Крыму сообщили о росте спроса на отдых

В крымском парламенте сообщили, что на полуострове вырос спрос на отдых среди туристов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму
Отдыхающие на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на набережной в курортном поселке Новофедоровка Сакского района в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. В Крыму в июле вырос спрос на отдых среди туристов, до конца августа этот период будет определяющим для курортного сезона, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
«
"Мы видим, что с началом июля интерес к Крыму усилился. Этот период, до конца августа, будет определяющим для нашего сезона", - сказал Константинов.
По его словам, сейчас важно выдержать курортный сезон на приемлемом уровне, когда турбизнес получит достаточно средств, чтобы рассчитаться с сотрудниками, провести все платежи и направить на развитие.
"Все понимают, что сегодня не время для больших заработков, но и потерять игроков рынка нельзя. Нельзя позволить отрасли умереть. Поэтому у нас очень большие надежды на июль и август. Чистое крымское море, наш климат - вне конкуренции. При этом наши туристы ходят под мирным небом. Поэтому уверен, люди приедут к нам", - подчеркнул глава парламента.
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