https://ria.ru/20230714/krym-1884108217.html

В Крыму сообщили о росте спроса на отдых

В Крыму сообщили о росте спроса на отдых - РИА Новости, 14.07.2023

В Крыму сообщили о росте спроса на отдых

В Крыму в июле вырос спрос на отдых среди туристов, до конца августа этот период будет определяющим для курортного сезона, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T06:09

2023-07-14T06:09

2023-07-14T10:21

туризм

владимир константинов

отдых в россии

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742885737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3825561a96472e672f404aa9771e2555.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. В Крыму в июле вырос спрос на отдых среди туристов, до конца августа этот период будет определяющим для курортного сезона, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Мы видим, что с началом июля интерес к Крыму усилился. Этот период, до конца августа, будет определяющим для нашего сезона", - сказал Константинов. По его словам, сейчас важно выдержать курортный сезон на приемлемом уровне, когда турбизнес получит достаточно средств, чтобы рассчитаться с сотрудниками, провести все платежи и направить на развитие. "Все понимают, что сегодня не время для больших заработков, но и потерять игроков рынка нельзя. Нельзя позволить отрасли умереть. Поэтому у нас очень большие надежды на июль и август. Чистое крымское море, наш климат - вне конкуренции. При этом наши туристы ходят под мирным небом. Поэтому уверен, люди приедут к нам", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20230713/molodezh-1883973166.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир константинов, отдых в россии, новости - туризм