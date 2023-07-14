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Сестра Ким Чен Ына заявила, что СБ ООН выступает на стороне США - РИА Новости, 14.07.2023
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16:32 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/koreya-1884248541.html
Сестра Ким Чен Ына заявила, что СБ ООН выступает на стороне США
Сестра Ким Чен Ына заявила, что СБ ООН выступает на стороне США - РИА Новости, 14.07.2023
Сестра Ким Чен Ына заявила, что СБ ООН выступает на стороне США
Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что в случае ядерной войны на Корейском полуострове... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:32
2023-07-14T16:32
в мире
корейский полуостров
ким е чжон
сша
совет безопасности оон
оон
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что в случае ядерной войны на Корейском полуострове ответственность за это будет нести Совет безопасности ООН (СБ ООН), который выступает на стороне США, ее заявление обнародовало Центральное телеграфное агентства Кореи (ЦТАК). В своем заявлении Ким Ё Чжон осудила заседание СБ ООН по пуску ракеты КНДР 12 июля и заявила, что он служит "правомерным" проявлением самообороны в ответ на враждебную политику США. "Если на Корейском полуострове разразится нежелательная, беспрецедентная ядерная война, ответственность за нее будет нести СБ ООН, который упорно трудился над тем, чтобы категорически удержать КНДР от осуществления своего законного права на самооборону, находясь на стороне США", - заявила Ким. В среду Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты "Хвасонпхо-18". Впоследствии Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) подтвердило проведение в среду пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18". Запуском руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Испытания, как сообщается, были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран". Полет ракеты длился 74 минуты и стал самым длительным среди выпущенных Северной Кореей баллистических ракет. Дальность полета составила одну тысячу километров, максимальная высота полета более шести тысяч километров. Ракета была выпущена по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Если бы траектория была стандартной, дальность полета составила бы около 15 тысяч километров, что позволило бы достичь любой точки на территории США.
https://ria.ru/20230712/raketa-1883654132.html
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в мире, корейский полуостров, ким е чжон, сша, совет безопасности оон, оон
В мире, Корейский полуостров, Ким Е Чжон, США, Совет Безопасности ООН, ООН
Сестра Ким Чен Ына заявила, что СБ ООН выступает на стороне США

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон: СБ ООН будет нести ответственность в случае войны в Корее

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что в случае ядерной войны на Корейском полуострове ответственность за это будет нести Совет безопасности ООН (СБ ООН), который выступает на стороне США, ее заявление обнародовало Центральное телеграфное агентства Кореи (ЦТАК).
В своем заявлении Ким Ё Чжон осудила заседание СБ ООН по пуску ракеты КНДР 12 июля и заявила, что он служит "правомерным" проявлением самообороны в ответ на враждебную политику США.
"Если на Корейском полуострове разразится нежелательная, беспрецедентная ядерная война, ответственность за нее будет нести СБ ООН, который упорно трудился над тем, чтобы категорически удержать КНДР от осуществления своего законного права на самооборону, находясь на стороне США", - заявила Ким.
В среду Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты "Хвасонпхо-18". Впоследствии Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) подтвердило проведение в среду пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18". Запуском руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Испытания, как сообщается, были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран". Полет ракеты длился 74 минуты и стал самым длительным среди выпущенных Северной Кореей баллистических ракет. Дальность полета составила одну тысячу километров, максимальная высота полета более шести тысяч километров. Ракета была выпущена по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Если бы траектория была стандартной, дальность полета составила бы около 15 тысяч километров, что позволило бы достичь любой точки на территории США.
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
КНДР побила свой рекорд по длительности полета ракеты, сообщили СМИ
12 июля, 06:15
 
В миреКорейский полуостровКим Е ЧжонСШАСовет Безопасности ООНООН
 
 
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