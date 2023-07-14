https://ria.ru/20230714/kor-1884218170.html

Британские власти предупредили о возможной крупной вспышке кори в Лондоне

Британские власти предупредили о возможной крупной вспышке кори в Лондоне - РИА Новости, 14.07.2023

Британские власти предупредили о возможной крупной вспышке кори в Лондоне

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) предупредило о возможной крупной вспышке кори в Лондоне из-за низкого числа вакцинированных жителей, следует РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:57

2023-07-14T14:57

2023-07-14T14:57

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) предупредило о возможной крупной вспышке кори в Лондоне из-за низкого числа вакцинированных жителей, следует из заявления ведомства, опубликованного в пятницу на сайте правительства страны. В начале мая Агентство сообщило о росте заболеваемости корью в стране. "Моделирование UKHSA предполагает, что Лондон может столкнуться со вспышкой кори с десятками тысячами случаев, если темпы вакцинации MMR (комбинированная вакцина от кори, свинки и краснухи – ред.) не улучшатся", - говорится в документе. По данным ведомства, с 1 января по 30 июня 2023 года было зафиксировано 128 случаев заболевания корью, что более чем наполовину превышает показатели прошлого года. Большая часть из них отмечена в Лондоне, что связано с низким уровнем вакцинации среди населения на протяжении нескольких лет, сказано в заявлении. Риск эпидемии кори во всей Великобритании остается низким, однако в столице страны крупная вспышка возможна, число случаев при этом может достигать 160 тысяч, сообщает UKHSA. В июне Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) объявило о продлении периода вакцинации от оспы обезьян в Лондоне на фоне роста случаев заболевания. Ранее UKHSA сообщало, что число случаев заболевания гонореей в Англии достигло в 2022 году самых высоких значений за всю историю наблюдения с 1918 года. Число заболеваний сифилисом также поднялось на рекордный с 1948 года уровень. В январе сообщалось, что в Великобритания пережила в 2022 году крупнейшую с 1950-х годов вспышку скарлатины. В конце 2022 года по меньшей мере 30 детей умерли от стрептококковой (группы А) инфекции.

https://ria.ru/20230713/kor-1884080238.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230527/1874521827.html

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в мире, лондон, великобритания, здоровье - общество, англия