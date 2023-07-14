https://ria.ru/20230714/konvert-1884300753.html
В Москве в здании ВГТРК обнаружили конверт с неизвестным порошком
В Москве в здании ВГТРК обнаружили конверт с неизвестным порошком - РИА Новости, 14.07.2023
В Москве в здании ВГТРК обнаружили конверт с неизвестным порошком
В здании ВГТРК в Москве нашли конверт с неизвестным порошком, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T21:23
2023-07-14T21:23
2023-07-14T21:29
происшествия
вгтрк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142230/95/1422309550_0:169:3041:1879_1920x0_80_0_0_c89560e5f4620621e62a5a7435f60b6f.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В здании ВГТРК в Москве нашли конверт с неизвестным порошком, сообщили в Роспотребнадзоре. "Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс профилактических мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком", — говорится в заявлении.В ВГТРК пока не прокомментировали эту информацию.
https://ria.ru/20230217/konvert-1852746628.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142230/95/1422309550_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_e7bf8279c81dff30889dc037f2aad846.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вгтрк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
Происшествия, ВГТРК, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва
В Москве в здании ВГТРК обнаружили конверт с неизвестным порошком
Роспотребнадзор проверил здание ВГТРК после обнаружения конверта с неизвестным порошком