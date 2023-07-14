https://ria.ru/20230714/konvert-1884300753.html

В Москве в здании ВГТРК обнаружили конверт с неизвестным порошком

В Москве в здании ВГТРК обнаружили конверт с неизвестным порошком - РИА Новости, 14.07.2023

В Москве в здании ВГТРК обнаружили конверт с неизвестным порошком

В здании ВГТРК в Москве нашли конверт с неизвестным порошком, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T21:23

2023-07-14T21:23

2023-07-14T21:29

происшествия

вгтрк

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142230/95/1422309550_0:169:3041:1879_1920x0_80_0_0_c89560e5f4620621e62a5a7435f60b6f.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В здании ВГТРК в Москве нашли конверт с неизвестным порошком, сообщили в Роспотребнадзоре. "Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс профилактических мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком", — говорится в заявлении.В ВГТРК пока не прокомментировали эту информацию.

https://ria.ru/20230217/konvert-1852746628.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вгтрк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва