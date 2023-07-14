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В Москве в здании ВГТРК обнаружили конверт с неизвестным порошком - РИА Новости, 14.07.2023
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21:23 14.07.2023 (обновлено: 21:29 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/konvert-1884300753.html
В Москве в здании ВГТРК обнаружили конверт с неизвестным порошком
В Москве в здании ВГТРК обнаружили конверт с неизвестным порошком - РИА Новости, 14.07.2023
В Москве в здании ВГТРК обнаружили конверт с неизвестным порошком
В здании ВГТРК в Москве нашли конверт с неизвестным порошком, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T21:23
2023-07-14T21:29
происшествия
вгтрк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В здании ВГТРК в Москве нашли конверт с неизвестным порошком, сообщили в Роспотребнадзоре. "Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс профилактических мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком", — говорится в заявлении.В ВГТРК пока не прокомментировали эту информацию.
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происшествия, вгтрк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
Происшествия, ВГТРК, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва
В Москве в здании ВГТРК обнаружили конверт с неизвестным порошком

Роспотребнадзор проверил здание ВГТРК после обнаружения конверта с неизвестным порошком

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на здание ВГТРК в Москве
Вид на здание ВГТРК в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на здание ВГТРК в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В здании ВГТРК в Москве нашли конверт с неизвестным порошком, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Управление Роспотребнадзора по Москве в рамках своих компетенций провело комплекс профилактических мероприятий в здании ВГТРК в связи с обнаружением в экспедиции телеканала конверта с неизвестным порошком", — говорится в заявлении.
В ВГТРК пока не прокомментировали эту информацию.
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ПроисшествияВГТРКФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
 
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