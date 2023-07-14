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Россиянин Конощенок отказался признать вину в суде США
Россиянин Конощенок отказался признать вину в суде США - РИА Новости, 14.07.2023
Россиянин Конощенок отказался признать вину в суде США
Экстрадированный из Эстонии россиянин Вадим Конощенок не признал вину в суде США, сообщили РИА Новости в офисе прокурора в Нью-Йорке. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T22:14
2023-07-14T22:14
2023-07-14T22:14
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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Экстрадированный из Эстонии россиянин Вадим Конощенок не признал вину в суде США, сообщили РИА Новости в офисе прокурора в Нью-Йорке. "Он заявил о своей невиновности, остается под стражей, выхода под залог предложено не было", - сообщил представитель прокуратуры. Следующее заседание суда, по его информации, запланировано на 31 июля. Конощенок был экстрадирован в США из Эстонии в четверг, 13 июля. О его аресте по запросу Вашингтона стало известно в декабре. В США россиянина обвиняют в сговоре с целью обхода санкций и незаконных закупках для оборонного комплекса РФ и связанных с этим финансовых махинациях. Минюст США утверждает, что Конощенок является сотрудником ФСБ и действовал в интересах правительства России.
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в мире, сша, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
В мире, США, Эстония, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Россиянин Конощенок отказался признать вину в суде США
Экстрадированный из Эстонии россиянин Конощенок отказался признать вину в суде США