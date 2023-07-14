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Конгресс США не поддержал поправку о запрете передачи ВСУ кассетных бомб
Конгресс США не поддержал поправку о запрете передачи ВСУ кассетных бомб - РИА Новости, 14.07.2023
Конгресс США не поддержал поправку о запрете передачи ВСУ кассетных бомб
Палата представителей конгресса США не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны (NDAA) о запрете передачи кассетных бомб Украине, свидетельствуют РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:04
2023-07-14T06:04
2023-07-14T17:04
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мария захарова
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны (NDAA) о запрете передачи кассетных бомб Украине, свидетельствуют результаты голосования. Согласно результатам голосования, поправку отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения — 147 за и 276 против. Ранее палата представителей также отклонила предложенные рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230714/popravki-1884099485.html
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Конгресс США не поддержал поправку о запрете передачи ВСУ кассетных бомб
Палата представителей конгресса США не поддержала запрет на передачу кассетных бомб ВСУ