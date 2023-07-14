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Конгресс США не поддержал поправку о запрете передачи ВСУ кассетных бомб - РИА Новости, 14.07.2023
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06:04 14.07.2023 (обновлено: 17:04 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/kongress-1884107941.html
Конгресс США не поддержал поправку о запрете передачи ВСУ кассетных бомб
Конгресс США не поддержал поправку о запрете передачи ВСУ кассетных бомб - РИА Новости, 14.07.2023
Конгресс США не поддержал поправку о запрете передачи ВСУ кассетных бомб
Палата представителей конгресса США не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны (NDAA) о запрете передачи кассетных бомб Украине, свидетельствуют РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:04
2023-07-14T17:04
сша
украина
россия
джо байден
конгресс сша
вооруженные силы украины
мария захарова
игорь конашенков
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ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны (NDAA) о запрете передачи кассетных бомб Украине, свидетельствуют результаты голосования. Согласно результатам голосования, поправку отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения — 147 за и 276 против. Ранее палата представителей также отклонила предложенные рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230714/popravki-1884099485.html
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сша, украина, россия, джо байден, конгресс сша, вооруженные силы украины, мария захарова, игорь конашенков, в мире
США, Украина, Россия, Джо Байден, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Игорь Конашенков, В мире
Конгресс США не поддержал поправку о запрете передачи ВСУ кассетных бомб

Палата представителей конгресса США не поддержала запрет на передачу кассетных бомб ВСУ

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Палата представителей конгресса США не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны (NDAA) о запрете передачи кассетных бомб Украине, свидетельствуют результаты голосования.
Согласно результатам голосования, поправку отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения — 147 за и 276 против.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Конгресс США отклонил поправки о снижении военной помощи Украине
02:04
Ранее палата представителей также отклонила предложенные рядом законодателей поправки в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Украина получила кассетные снаряды не только от США, заявили в Пентагоне
03:24
 
СШАУкраинаРоссияДжо БайденКонгресс СШАВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваИгорь КонашенковВ мире
 
 
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