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Сестра Ким Чен Ына раскритиковала заседание СБ ООН

Сестра Ким Чен Ына раскритиковала заседание СБ ООН - РИА Новости, 14.07.2023

Сестра Ким Чен Ына раскритиковала заседание СБ ООН

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон раскритиковала заседание Совета Безопасности ООН по проведенному РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:05

2023-07-14T15:05

2023-07-14T15:05

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ТОКИО, 14 июл – РИА Новости. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон раскритиковала заседание Совета Безопасности ООН по проведенному КНДР 12 июля пуску межконтинентальной баллистической ракеты, ее заявление об этом обнародовало Центральное телеграфное агентства Кореи (ЦТАК). Ким Ё Чжон осудила заседание СБ ООН по пуску ракеты КНДР и заявила, что он служит "правомерным" проявлением самообороны в ответ на враждебную политику США. "Ни у кого нет никаких оснований возражать против пуска нашей МБР нового типа", - приводит слова ее заявления агентство Ренхап. Она также предупредила, что США ждут "очень зловещие вещи", в то время как ее страна планирует создать "самое подавляющее" ядерное сдерживание до тех пор, пока США не откажутся от своей враждебной политики в отношении КНДР. В среду Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты "Хвасонпхо-18". Впоследствии Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) подтвердило проведение в среду пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18". Запуском руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Испытания, как сообщается, были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран". Полет ракеты длился 74 минуты и стал самым длительным среди выпущенных Северной Кореей баллистических ракет. Дальность полета составила одну тысячу километров, максимальная высота полета более шести тысяч километров. Ракета была выпущена по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Если бы траектория была стандартной, дальность полета составила бы около 15 тысяч километров, что позволило бы достичь любой точки на территории США.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ким чен ын, ким е чжон, оон, совет безопасности оон