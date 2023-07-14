https://ria.ru/20230714/kndr-1884097254.html

В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России

В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России - РИА Новости, 14.07.2023

В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России

Помощник генсека ООН Халед Хиари заявил на заседании Совбеза ООН, что в ходе недавнего пуска межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР упала в море в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T01:14

2023-07-14T01:14

2023-07-14T01:14

пхеньян

россия

южная корея

ким чен ын

антониу гутерреш

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0be1675bcb607d4d3eb8d4507db0414a.jpg

ООН, 14 июл – РИА Новости. Помощник генсека ООН Халед Хиари заявил на заседании Совбеза ООН, что в ходе недавнего пуска межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР упала в море в исключительной экономической зоне РФ, при этом он не объяснил, откуда у него эти данные. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) ранее подтвердило проведение в среду пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18". Испытания, которыми руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как сообщалось, были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран". "Ракета была запущена по навесной траектории из района Пхеньяна в 10:00 по местному времени и, как сообщается, пролетела около 1001 км и достигла высоты в 6648,4 км, после чего упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Сообщается, что полет длился около 74 минут, что потенциально является самым продолжительным полетом баллистической ракеты в КНДР", - сказал Хиари. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш строго осуждает пуск ракеты КНДР. Ранее Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило о запуске КНДР около 10 часов утра по местному времени (04.00 мск) из района Пхеньяна баллистической ракеты большой дальности в направлении Японского моря. Пуск был проведён под большим углом, дальность полета составила порядка 1 тысячи километров. По данным японского министерства обороны, ракета пролетела 74 минуты, что делает нынешний северокорейский запуск самым длительным за всю историю наблюдений.

https://ria.ru/20230714/kndr-1884095948.html

пхеньян

россия

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пхеньян, россия, южная корея, ким чен ын, антониу гутерреш, оон, в мире