В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России
В ООН заявили, что последняя запущенная МБР КНДР упала в море в экономической зоне России
© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
ООН, 14 июл – РИА Новости. Помощник генсека ООН Халед Хиари заявил на заседании Совбеза ООН, что в ходе недавнего пуска межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР упала в море в исключительной экономической зоне РФ, при этом он не объяснил, откуда у него эти данные.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) ранее подтвердило проведение в среду пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18". Испытания, которыми руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как сообщалось, были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран".
"Ракета была запущена по навесной траектории из района Пхеньяна в 10:00 по местному времени и, как сообщается, пролетела около 1001 км и достигла высоты в 6648,4 км, после чего упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Сообщается, что полет длился около 74 минут, что потенциально является самым продолжительным полетом баллистической ракеты в КНДР", - сказал Хиари.
По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш строго осуждает пуск ракеты КНДР.
Ранее Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило о запуске КНДР около 10 часов утра по местному времени (04.00 мск) из района Пхеньяна баллистической ракеты большой дальности в направлении Японского моря. Пуск был проведён под большим углом, дальность полета составила порядка 1 тысячи километров. По данным японского министерства обороны, ракета пролетела 74 минуты, что делает нынешний северокорейский запуск самым длительным за всю историю наблюдений.