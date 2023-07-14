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В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России - РИА Новости, 14.07.2023
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01:14 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/kndr-1884097254.html
В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России
В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России - РИА Новости, 14.07.2023
В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России
Помощник генсека ООН Халед Хиари заявил на заседании Совбеза ООН, что в ходе недавнего пуска межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР упала в море в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T01:14
2023-07-14T01:14
пхеньян
россия
южная корея
ким чен ын
антониу гутерреш
оон
в мире
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ООН, 14 июл – РИА Новости. Помощник генсека ООН Халед Хиари заявил на заседании Совбеза ООН, что в ходе недавнего пуска межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР упала в море в исключительной экономической зоне РФ, при этом он не объяснил, откуда у него эти данные. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) ранее подтвердило проведение в среду пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18". Испытания, которыми руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как сообщалось, были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран". "Ракета была запущена по навесной траектории из района Пхеньяна в 10:00 по местному времени и, как сообщается, пролетела около 1001 км и достигла высоты в 6648,4 км, после чего упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Сообщается, что полет длился около 74 минут, что потенциально является самым продолжительным полетом баллистической ракеты в КНДР", - сказал Хиари. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш строго осуждает пуск ракеты КНДР. Ранее Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило о запуске КНДР около 10 часов утра по местному времени (04.00 мск) из района Пхеньяна баллистической ракеты большой дальности в направлении Японского моря. Пуск был проведён под большим углом, дальность полета составила порядка 1 тысячи километров. По данным японского министерства обороны, ракета пролетела 74 минуты, что делает нынешний северокорейский запуск самым длительным за всю историю наблюдений.
https://ria.ru/20230714/kndr-1884095948.html
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пхеньян, россия, южная корея, ким чен ын, антониу гутерреш, оон, в мире
Пхеньян, Россия, Южная Корея, Ким Чен Ын, Антониу Гутерреш, ООН, В мире
В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России

В ООН заявили, что последняя запущенная МБР КНДР упала в море в экономической зоне России

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 июл – РИА Новости. Помощник генсека ООН Халед Хиари заявил на заседании Совбеза ООН, что в ходе недавнего пуска межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР упала в море в исключительной экономической зоне РФ, при этом он не объяснил, откуда у него эти данные.
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) ранее подтвердило проведение в среду пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18". Испытания, которыми руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как сообщалось, были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран".
"Ракета была запущена по навесной траектории из района Пхеньяна в 10:00 по местному времени и, как сообщается, пролетела около 1001 км и достигла высоты в 6648,4 км, после чего упала в море в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Сообщается, что полет длился около 74 минут, что потенциально является самым продолжительным полетом баллистической ракеты в КНДР", - сказал Хиари.
По его словам, генсек ООН Антониу Гутерреш строго осуждает пуск ракеты КНДР.
Ранее Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило о запуске КНДР около 10 часов утра по местному времени (04.00 мск) из района Пхеньяна баллистической ракеты большой дальности в направлении Японского моря. Пуск был проведён под большим углом, дальность полета составила порядка 1 тысячи километров. По данным японского министерства обороны, ракета пролетела 74 минуты, что делает нынешний северокорейский запуск самым длительным за всю историю наблюдений.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В ООН призвали КНДР поддерживать безопасность ядерных объектов
00:47
 
ПхеньянРоссияЮжная КореяКим Чен ЫнАнтониу ГутеррешООНВ мире
 
 
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