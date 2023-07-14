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Ефимов: компании кластера фотоники заработали 70 млрд рублей в 2022 году - РИА Новости, 14.07.2023
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09:10 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/klaster-1884067349.html
Ефимов: компании кластера фотоники заработали 70 млрд рублей в 2022 году
Ефимов: компании кластера фотоники заработали 70 млрд рублей в 2022 году - РИА Новости, 14.07.2023
Ефимов: компании кластера фотоники заработали 70 млрд рублей в 2022 году
Компании-резиденты столичного кластера фотоники и микроэлектроники по итогам 2022 года получили суммарную выручку в размере 70 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:10
2023-07-14T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Компании-резиденты столичного кластера фотоники и микроэлектроники по итогам 2022 года получили суммарную выручку в размере 70 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Кластер фотоники и микроэлектроники был создан в октябре прошлого года: в него вошли 50 компаний, двадцать из которых являются резидентами и арендаторами особой экономической зоны "Технополис Москва". В рамках реализации данного проекта было создано 6,6 тысячи рабочих мест", — отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, одним из главных проектов нового кластера стало создание экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС), способных в сто раз увеличивать скорость передачи данных и в десять раз снижать потребление энергии.На основе фотонных технологий создаются оптико-электронные системы, аппаратура наблюдения, лазерные дальномеры и многие другие устройства, применяемые в промышленности, строительстве, медицине, сельском хозяйстве, беспилотном транспорте и в других отраслях, говорится в сообщении.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: компании кластера фотоники заработали 70 млрд рублей в 2022 году

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Компании-резиденты столичного кластера фотоники и микроэлектроники по итогам 2022 года получили суммарную выручку в размере 70 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Кластер фотоники и микроэлектроники был создан в октябре прошлого года: в него вошли 50 компаний, двадцать из которых являются резидентами и арендаторами особой экономической зоны "Технополис Москва". В рамках реализации данного проекта было создано 6,6 тысячи рабочих мест", — отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, одним из главных проектов нового кластера стало создание экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС), способных в сто раз увеличивать скорость передачи данных и в десять раз снижать потребление энергии.
На основе фотонных технологий создаются оптико-электронные системы, аппаратура наблюдения, лазерные дальномеры и многие другие устройства, применяемые в промышленности, строительстве, медицине, сельском хозяйстве, беспилотном транспорте и в других отраслях, говорится в сообщении.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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